Uma empresa comprou os direitos de gás deste terreno por 1 dólar. O hélio significa que pode valer biliões

Pagaram 1 dólar pelos direitos em 2013, segundo o diretor executivo Stefano Marani, e começaram a testar a composição do gás que fluía de dois tubos de perfuração enferrujados que tinham sido instalados anos antes para exploração mineral. O que descobriram foram concentrações anormalmente elevadas de hélio.

Para além de encher balões de festa, o hélio tem uma série de aplicações comerciais. Quando condensado em forma líquida, é um componente de arrefecimento essencial para o fabrico de microchips e para o funcionamento da tecnologia de ressonância magnética, que salva vidas. No entanto, os preços globais do hélio são voláteis e os fornecimentos erráticos, sendo o gás produzido em menos de 10 países do mundo.

A Renergen tinha, sem querer, encontrado ouro. Atualmente, a empresa afirma ter reservas comprovadas de hélio de mais de 7 mil milhões de pés cúbicos no Projeto de Gás da Virgínia, que podem valer mais de 4 mil milhões de dólares e, potencialmente, até 12 mil milhões de dólares, se incluirmos outras reservas possíveis.

"Tínhamos aspirações humildes e modestas de criar uma central eléctrica [a gás] de pequena escala que pudesse fornecer alguns megawatts a algumas oportunidades de exploração mineira nas proximidades", recorda Nick Mitchell, diretor de operações da Renergen. "Não fazíamos ideia da extensão, da escala e da natureza de classe mundial deste depósito de hélio".

A empresa produziu com sucesso hélio líquido a partir da fábrica pela primeira vez em janeiro de 2023. Após atrasos ao longo do ano devido a uma fuga no selo de vácuo da caixa de frio de hélio, espera iniciar as operações comerciais no próximo mês, extraindo hélio juntamente com gás natural, processando-o e distribuindo-o aos clientes, como a Linde, uma empresa de engenharia global.

Pegada mais pequena

O que torna as reservas de gás natural da Renergen tão especiais é a concentração invulgarmente elevada de hélio. Marani diz que a média é de 3% e, nalguns locais, chega a atingir 12%. Em contraste, os Estados Unidos, o maior fornecedor mundial de hélio, têm uma concentração média de 0,35%, e o Qatar, outro grande operador, tem uma média de 0,04%, de acordo com o US Bureau of Land Management.

Este facto poderá tornar o hélio da Renergen mais amigo do ambiente, segundo Chris Ballentine, professor de geoquímica na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Geralmente, o hélio é produzido como um subproduto do gás natural liquefeito (GNL) - uma mistura de gases que é principalmente metano - explica, e só a partir de uma determinada concentração (normalmente cerca de 0,3%) é que se torna economicamente rentável extrair hélio por si só.

Isto significa que, na maioria das vezes, o fornecimento de hélio é dominado por produtores de hidrocarbonetos que extraem e vendem hélio à parte, pelo que a produção está associada a uma elevada pegada de carbono, continua. Mas uma maior concentração de hélio significa que é produzido menos metano associado, reduzindo assim a sua pegada de carbono.

"O que torna as perspectivas da Renergen tão interessantes é que (embora) existam hidrocarbonetos associados à sua produção de hélio, a pegada é muito menor. Eles efetivamente encontraram um sistema primário de gás hélio", diz ele.

Em última análise, Ballentine espera que a indústria se afaste da produção de hélio a partir de GNL e utilize fontes como os campos de gás onde o hélio ocorre juntamente com o azoto, tal como explorado num estudo recente de que é coautor.

Outra vantagem da elevada concentração é o facto de a produção ser mais barata. "Somos um produtor de hélio muito mais barato do que a maioria dos outros actores", diz Marani. "Perfuramos poços muito pouco profundos, provavelmente na ordem dos 1.000 a 1.500 pés - baixo custo, pequena pegada - e depois o gás sai naturalmente por sua própria vontade", diz.

O ponto de abastecimento de África

Com o fornecimento global de hélio frequentemente perturbado, um novo interveniente numa região geográfica diferente é muito bem-vindo, diz Ballentine. "Estamos atualmente numa crise de abastecimento, porque só temos alguns pontos de abastecimento limitados... locais como a Renergen irão certamente aliviar essa situação", afirma.

Atualmente, nenhum hélio do mundo é produzido em África - foram localizados campos de gás ricos em hélio na Tanzânia, mas ainda não estão em produção comercial.

Marani refere que o projeto de gás da Renergen foi designado como "projeto estratégico integrado" pelo governo sul-africano, o que ajudou a acelerar os processos de aprovação regulamentar.

De acordo com Mitchell, o "projeto de fase um" da empresa, um pequeno projeto-piloto financiado pelo governo dos EUA, produzirá cerca de 350 quilogramas de hélio por dia - o suficiente para satisfazer todas as necessidades da África do Sul e ainda ter um excedente. O seu "projeto de fase dois", que deverá entrar em funcionamento em 2027 e recebeu financiamento do governo dos EUA e do Standard Bank da África do Sul, deverá aumentar a produção para 4,2 toneladas por dia - produzindo entre 6% e 8% do fornecimento mundial de hélio. Prevê-se que o mercado global de hélio valha mais de 6 mil milhões de dólares em 2027, de acordo com a empresa Research and Markets, o que geraria retornos significativos.

Apesar das ambiciosas projecções da empresa, o preço das suas acções registou uma queda significativa no último trimestre de 2023, o que, segundo os especialistas da CNN, pode estar relacionado com as críticas nas redes sociais à transparência da empresa. No entanto, Marani está confiante de que a Renergen será capaz de superar as dúvidas dos investidores, com desenvolvimentos que, segundo ele, "não apenas reduzirão significativamente o risco de o projeto avançar, mas também fornecerão entrega".

Em dezembro, a empresa anunciou que tinha vendido 5,5% do capital da Tetra4, a subsidiária da Renergen que detém e explora o Projeto de Gás da Virgínia, por 550 milhões de rands (29 milhões de dólares) ao Mahlako Energy Fund e à Third Way Investment, duas empresas de gestão de investimentos sediadas em Joanesburgo. A empresa planeia angariar mais capital através de uma oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores Nasdaq, nos EUA, e já está cotada na África do Sul e na Austrália.

"O reforço da confiança vai demorar muito tempo, não tenho ilusões quanto a isso", diz Marani. "Acredito que a ativação do hélio é o primeiro passo nesse processo".

