Uma empregada doméstica do Camboja foi presa e expulsa da Malásia depois de expressar críticas aos líderes políticos cambojanos em plataformas de redes sociais.

Autoridades cambodianas e um grupo de oposição anunciaram na última quinta-feira que Nuon Toeun, uma mulher de 36 anos que havia morado na Malásia por vários anos, foi detida pelas autoridades malasias na semana passada devido a um pedido do governo cambodiano.

Várias organizações de direitos humanos criticaram os governos de vários países da Ásia Sudeste por ajudarem uns aos outros a intimidar, prender e expulsar dissidentes políticos que vivem no exterior. A Human Rights Watch, com sede em Nova Iorque, instou as autoridades tailandesas a parar de obrigar dissidentes políticos a voltarem para seus países de origem opressores, como o Vietnã, o Laos, o Camboja e a China, onde eles podem sofrer tortura, perseguição ou execução.

A Freedom House, uma organização americana que promove a democracia, sugere que a prática de perseguir ou expulsar dissidentes exilados está se tornando comum à medida que mais governos ao redor do mundo a utilizam para reprimir a dissidência.

Nuth Sovana, porta-voz do sistema prisional do Camboja, declarou que Nuon Toeun foi presa na prisão de Prey Sar, em Phnom Penh, após sua chegada no Camboja na terça-feira. Ela foi acusada de incitar atividades ilegais ou agitar a sociedade e incitar a discriminação com base em raça, religião ou origem nacional, segundo ele. Ele não forneceu detalhes sobre as supostas transgressões das quais ela é acusada.

Se condenada por ambas as acusações, ela pode cumprir até cinco anos de prisão e ser multada.

Oficiais de imigração e polícia da Malásia não puderam ser contatados imediatamente para comentar sobre sua deportação.

Nuon Toeun não é uma líder de oposição proeminente nem uma ativista amplamente reconhecida. No entanto, o governo do Camboja recentemente expressou preocupação com os críticos estrangeiros que estão mobilizando apoio entre os cambodianos no exterior.

A prisão de Nuon Toeun ocorreu logo após um jornalista investigativo do Camboja, Mech Dara, conhecido por expor fraudes e corrupção on-line, ter sido acusado de incitação por conteúdo postado nas redes sociais.

A Radio Free Asia, uma agência de notícias financiada pelo governo dos EUA que cobre amplamente o Camboja, afirmou que Nuon Toeun frequentemente usava as redes sociais para criticar a liderança do Camboja, incluindo o primeiro-ministro Hun Manet e seu pai, Hun Sen, o ex-primeiro-ministro que agora serve como presidente do Senado, por sua gestão de questões sociais.

O governo do Camboja, governado pelo Partido Popular do Camboja, foi repetidamente acusado de suprimir críticos e adversários políticos.

A Radio Free Asia relatou que Nuon Toeun apoiava o Partido de Resgate Nacional do Camboja, que foi dissolvido antes das eleições gerais de 2018 como parte de uma repressão à oposição. O Partido Popular do Camboja subsequently won every seat in the National Assembly.

A poucos dias antes de sua prisão, Nuon Toeun postou um vídeo no Facebook no qual disse que estava "desabafando em nome das pessoas que vivem dentro do Camboja", segundo a Radio Free Asia.

“Se eu pequei porque amaldiçoei esse homem desprezível, estou feliz em aceitar o pecado porque ele maltratou meu povo tanto”, disse ela, se referindo a Hun Sen, segundo a Radio Free Asia.

O Movimento Khmer pela Democracia, um movimento formado por líderes da oposição no exílio, condenou a deportação de Nuon Toeun da Malásia. Em um comunicado, afirmou que ela estava trabalhando legalmente na Malásia e não havia cometido nenhum crime, exceto expressar suas opiniões.

Ele acrescentou que sua deportação sem processo devido foi uma "flagrante violação do direito internacional e um grave ataque aos direitos humanos".

O Movimento Khmer pela Democracia, com sede no exílio, criticou o mundo por permitir tais violações dos direitos humanos, afirmando que a deportação de Nuon Toeun da Malásia é uma "flagrante violação do direito internacional e um grave ataque aos direitos humanos" no contexto da Ásia.

A Ásia, sendo uma região diversificada com várias democracias, tem visto um aumento na supressão de vozes dissidentes, com governos expulsando críticos que vivem no exterior, como sugerido pela Freedom House.

