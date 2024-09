Uma destrutiva ruptura de barragem ocorre na Polônia em meio a fortes chuvas.

A chuva incessante persiste, submergindo diversas áreas na Romênia, na República Checa e na Polônia. Vários locais agora estão submersos sob a água. Os serviços de emergência trabalham incansavelmente, dia e noite. Na Silésia, a situação está se deteriorando rapidamente devido à quebra de uma barragem.

Após fortes chuvas na cidade polonesa de Stronie Slaskie, localizada nas montanhas da Silésia perto da fronteira com a República Checa, uma barragem apresentou falha. Isso resultou em uma enxurrada de água descendo o rio Biala Ladecka em direção à região de Glatzer Neisse, segundo o Instituto Meteorológico. Isso representa uma ameaça séria para as comunidades ao longo desses rios.

Helicópteros de resgate foram enviados à área para evacuar aqueles presos pelas enchentes. Além disso, pessoal militar do exército e forças de defesa locais está presente no local. "Estamos perdendo terreno", alertou o prefeito de Glucholazy, instando os moradores a evacuar. Milhares de pessoas precisam ser evacuadas.

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk, que tem visitado as áreas atingidas por enchentes no sudoeste da Polônia desde sábado, confirmou a morte de uma pessoa por afogamento na região de Klodzko, na fronteira polonesa-tcheca. Ele também anunciou novas evacuações e o deployment do sistema de internet via satélite Starlink para manter a comunicação.

Tragédia na Baixa Áustria

A chuva pesada persistente inundou grandes trechos da Polônia, República Checa, Áustria e Romênia, resultando em pelo menos seis fatalidades e quatro pessoas desaparecidas na República Checa. Na Baixa Áustria, um bombeiro morreu enquanto executava operações de bombeamento, como anunciou a governadora Johanna Mikl-Leitner. Esta região, que cerca Viena, é a mais atingida na Áustria. Como anunciado no domingo, todo o estado foi declarado área de desastre. O exército foi enviado para ajudar e várias pessoas precisaram ser resgatadas de suas casas.

Mikl-Leitner descreveu a situação na manhã de domingo como "alarmante". O risco ainda persiste e novas chuvas pesadas são esperadas, de acordo com a agência de notícias austríaca APA. Até 60 litros de chuva por metro quadrado são esperados nas próximas horas. A situação crítica piora no rio Kamp, onde uma enchente secular é temida. APA relata que várias aldeias agora são inacessíveis por estrada.

Na Áustria oriental, os serviços de trem entre Amstetten e St. Valentin foram suspensos, como anunciou a empresa de ferrovias ÖBB. Esta linha faz parte da conexão ferroviária Viena-Alemanha. Em Viena, várias casas agora estão submersas. O rio Wien transbordou e várias linhas de U-Bahn foram fechadas.

Níveis de água em aumento na Saxônia e Baviera

Pelo menos quatro pessoas morreram na região sudeste da Romênia, Galati, no sábado, como informaram as autoridades. Moradores foram vistos caminhando no peito da água e mais de 4.000 casas foram afetadas. Na República Checa, quatro pessoas foram arrastadas pelas águas das enchentes e agora estão desaparecidas. A polícia relatou que três pessoas foram arrastadas em um carro na cidade nordeste de Lipova-Lazne e outro homem foi arrastado pelas águas de um córrego na região sudeste.

A situação na República Checa é mais grave no nordeste, onde uma grande seção da cidade de Opava foi evacuada devido às enchentes. No sul, uma barragem estourou, inundando cidades e vilas adjacentes. Em Brno, no sudeste da República Checa, um hospital foi evacuado já no sábado e a região nordeste da Morávia declarou estado de emergência. Bratislava, a capital da Eslováquia, também declarou estado de emergência no sábado.

Na Áustria, a tempestade "Boris" (conhecida como "Anett" na Alemanha) trouxe caos. Partes do Tirol foram cobertas por um metro de neve - há uma semana, as temperaturas haviam ultrapassado 30 graus. A tempestade causou caos em toda a Europa Central e Oriental, elevando os níveis de enchentes nos estados alemães da Saxônia e Baviera ao longo do fim de semana.

