- Uma criança de sete anos morre tragicamente na piscina

Em um lago em Bensheim, Hesse, um menino de sete anos infelizmente se afogou. Ele foi dado como desaparecido em uma tarde de domingo, o que desencadeou uma busca rigorosa pelos serviços de emergência que durou horas. Eventualmente, seu corpo sem vida foi descoberto.

A causa do afogamento ainda não foi identificada

As investigações sobre o incidente estão em andamento, e as autoridades pedem a qualquer pessoa com informações relevantes que se manifeste. A família do falecido recebeu assistência de uma equipe de crise e um imame. O local foi atendido por pessoal da THW Bensheim, o corpo de bombeiros de Bensheim, a DLRG de Bensheim, Heppenheim e Lampertheim. Eles utilizaram oito mergulhadores, unidades caninas treinadas para detecção aquática, um barco com sonar e um helicóptero em sua busca.

Este lago natural, com uma praia de areia de 300 metros de comprimento e uma ampla área de banhos de sol, é conhecido como um ponto popular para moradores e visitantes durante o verão. Com aproximadamente sete hectares, a superfície do lago é adornada com vegetação luxuriante e, em seu ponto mais profundo, mergulha até um máximo de 17 metros.

