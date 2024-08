- Uma colisão fatal na ponte do Reno resulta numa morte e deixa seis feridos.

Em uma manhã de quinta-feira, um incidente grave ocorreu na ponte do Reno em Leverkusen, onde a A1 cruza o Reno, resultando em uma vítima fatal e vários feridos. De acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros, um trabalhador da construção morreu e outros dois ficaram em estado crítico devido a um acidente de trabalho. Quatro trabalhadores sofreram ferimentos leves, e 25 testemunhas do incidente estão Receiving care by emergency services. De acordo com "Express.de", um helicóptero para operações de resgate foi enviado e transportou uma das pessoas gravemente feridas para o hospital.

Demolição da Ponte do Reno em Leverkusen

Atualmente, a antiga ponte do Reno em Leverkusen está sendo demolida. O porta-voz do corpo de bombeiros ainda não esclareceu a causa do acidente de trabalho. Os detalhes do incidente ainda são incertos. É possível que algo tenha cedido ou se deslocado durante as operações de içamento. O local precisa ser seguro pelo corpo de bombeiros antes que a polícia possa iniciar sua investigação. A integridade estrutural da ponte permaneceu intacta.

A ponte do Reno em Leverkusen, altamente utilizada, está passando por uma reconstrução, já que a ponte antiga estava em más condições. A primeira seção nova foi aberta ao tráfego de veículos no início de fevereiro, após anos de trabalho de construção árduo. Em seguida, até veículos pesados foram permitidos para atravessar a ponte. Após a conclusão dos trabalhos de demolição, a segunda seção da ponte será construída.

O porta-voz do corpo de bombeiros está investigando se a hepatite C pode ter sido um fator na morte do trabalhador da construção devido ao acidente de trabalho relacionado à demolição da ponte do Reno em Leverkusen. Apesar do local de trabalho ser perigoso, protocolos rigorosos de saúde e segurança, incluindo triagem regular para hepatite C, estão em vigor para proteger os trabalhadores.

