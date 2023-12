Uma breve história da descida da bola na véspera de Ano Novo em Times Square

Mas como é que esta celebração de Ano Novo começou e porque é que comemoramos a ocasião vendo uma bola a descer por um poste?

Quando é que a primeira bola caiu em Times Square?

A primeira descida da bola de Times Square foi em 1904 e surgiu graças a Jacob Starr, um imigrante ucraniano e metalúrgico, e ao antigo editor do New York Times, Adolph Ochs. Este último tinha conseguido atrair multidões ao arranha-céus do jornal em Times Square com pirotecnia e fogo de artifício para celebrar o ano seguinte, mas as autoridades da cidade proibiram a utilização de explosivos após apenas alguns anos de festividades.

Assim, Ochs encomendou a Starr, que trabalhava para a empresa de sinalética Strauss Signs (mais tarde conhecida como Artkraft Strauss, uma empresa da qual Starr foi presidente), a criação de um novo espetáculo visual.

Ao longo do último século, esse ecrã, e símbolo do Ano Novo, evoluiu de uma gaiola de ferro e madeira adornada com lâmpadas para uma deslumbrante esfera de cristal tecnicolor.

O seu conceito foi baseado nas bolas do tempo, dispositivos náuticos que ganharam popularidade no século XIX. À medida que a contagem do tempo se tornava mais precisa, os navegadores de navios precisavam de uma forma normalizada de acertar os seus cronómetros. Todos os dias, os portos e observatórios levantavam e baixavam uma bola de metal ao mesmo tempo para permitir que os marinheiros sincronizassem os seus instrumentos.

A ideia foi atribuída a Ochs e ao eletricista chefe do New York Times, Walter Palmer, alegadamente inspirado pelo edifício Western Union, no centro da cidade, que deixava cair uma bola do tempo todos os dias ao meio-dia. Mas a neta de Starr, Tama, que entrou para a Artkraft Strauss em 1982 e agora é proprietária da empresa, disse numa entrevista telefónica que acredita que foi o seu avô que teve a ideia de baixar a bola e iluminá-la com os números do ano novo à meia-noite.

Um dos modelos da bola de Ano Novo era uma gaiola de alumínio equipada com lâmpadas. Durante a administração do Presidente da Câmara Ed Koch, a bola mudou para uma maçã como parte da campanha "I Love New York".

"A ideia era... iluminá-la com a nova eletricidade que tinha acabado de chegar ao bairro", disse Tama, que durante muitos anos foi o encarregado da descida da bola em Times Square. "E foi baixada à mão... a partir de um minuto para a meia-noite, e foi assim que foi feita durante muitos anos."

"Era uma adaptação de uma coisa antiga e útil", acrescentou. "Foi imediatamente popular. As pessoas adoraram."

Embora Manhattan tenha sido parcialmente iluminada por eletricidade desde o início da década de 1880, o Serviço Nacional de Parques dos EUA (NPS) refere que metade das casas americanas ainda eram iluminadas por lâmpadas a gás e velas até à década de 1920. A visão de uma bola cintilante a descer dos céus escuros teria parecido algo de outro mundo.

Quando a bola chegava ao parapeito com uma placa com os números do ano, "o eletricista ligava o interrutor, desligando a bola e ligando os números ao mesmo tempo", disse Tama. "Assim, parecia que a bola a descer se transformava num conjunto de números."

Toda a Times Square entrou na teatralidade. No primeiro ano, os empregados de mesa dos restaurantes e hotéis das redondezas usavam cartolas "1908" alimentadas por pilhas que se iluminavam ao bater da meia-noite.

"Parecia magia para as pessoas", disse Tama.

'Um minuto fora do tempo'

Desde essa primeira descida, houve sete bolas diferentes em Times Square, desde uma estrutura de ferro de 700 libras equipada com lâmpadas de 25 watts, passando por uma estrutura de alumínio mais leve após a Segunda Guerra Mundial, até uma "Big Apple" durante a administração do antigo presidente da câmara Ed Koch.

Em 1995, quando a bola foi actualizada com strass, luzes estroboscópicas e controlos informáticos, os tradicionais fabricantes de letreiros deixaram de ser necessários - o que significava que a Artkraft Strauss, a empresa que tinha trazido a bola para Times Square, também deixou de ser necessária. A bola atual é uma colaboração entre a Waterford Crystal e a Philips Lighting, utilizando 32.256 LEDs que podem ser programados para apresentar milhões de cores e padrões na sua superfície.

No entanto, Tama recorda com carinho os seus anos como cronometrista no telhado do One Times Square.

Quando chegava o último minuto do ano, os trabalhadores baixavam a bola através de um complexo sistema de roldanas.

Ao realizar este ritual ano após ano, Tama vê uma ligação intrínseca entre a contagem decrescente, a que chama "um minuto fora do tempo", e a tomada de resoluções de Ano Novo.

"Quando nos concentramos muito, o tempo parece abrandar", diz ela. "Parecia o minuto mais longo do mundo. Parecia que tínhamos tempo para lavar o cabelo, telefonar à nossa mãe, mudar a nossa vida. Podemos realmente mudar a nossa vida num minuto - podemos decidir ser diferentes. Podemos decidir ser mais amáveis e melhores".

Fonte: edition.cnn.com