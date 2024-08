- Uma autoridade judicial francesa quer interrogar o fundador do Telegram.

Pavel Durov, criador do Telegram, está agendado para enfrentar um juiz investigador após sua prisão na França. O juiz solicitou que Durov seja levado ao tribunal para interrogatório, de acordo com relatórios da Agência de Notícias da Alemanha, provenientes da procuradoria de Paris.

Após o interrogatório, há a possibilidade de ser aberto um inquérito contra Durov. Se houver provas suficientes contra o acusado, pode haver um julgamento em tribunal. Caso contrário, o caso pode ser arquivado.

De acordo com a procuradoria, investigações contra Durov vêm sendo realizadas há algum tempo. A acusação é de que ele teria colaborado com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e diversos crimes relacionados à exploração de crianças ao não tomar medidas contra o Telegram e não oferecer assistência suficiente às autoridades. A falta de cumprimento das medidas de vigilância legal também é um ponto de contenda.

O indivíduo franco-russo estava na mira das autoridades. Durov foi preso em um aeroporto perto de Paris no sábado à noite.

O Telegram rebateu as acusações. A empresa afirmou que cumpre todas as regulamentações relevantes. Durov "não tem segredos a esconder". Além disso, é "ridículo" culpar uma plataforma ou seu dono pelo mau uso do serviço por entidades externas.

O Telegram vem sendo criticado por sua abordagem relaxada no combate à fala de ódio e atividades ilegais. A empresa mantém que está em conformidade "com os padrões da indústria".

Após a investigação contra Durov, a Comissão poderá examinar a conformidade do Telegram com as medidas de vigilância legal devido às alegações.

Se Durov for considerado culpado em tribunal, a Comissão poderá impor regulamentações rigorosas ao Telegram para prevenir problemas futuros de não conformidade.

