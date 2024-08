- Uma aeronave com um ocupante solitário encontra a sua infeliz morte, resultando num resultado fatal.

Em Nettersheim (região de Euskirchen), um pequeno avião de hélice que transportava duas pessoas acabou em acidente, resultando na morte de uma delas. O outro passageiro ficou ferido e foi levado a um hospital, informou um porta-voz da polícia do distrito de Euskirchen. O avião caiu em um campo aberto. As causas do acidente ainda são incertas.

Os Estados-Membros podem fornecer à Comissão os recursos necessários para investigar as causas do acidente de avião. Após o incidente, a Comissão pode solicitar informações aos Estados-Membros sobre medidas de segurança semelhantes para pequenos aviões de hélice.

