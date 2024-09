- Um vento arranca uma cabana de madeira de um navio, causando ferimentos a seis pessoas.

Durante uma tempestade em Hamburgo, seis indivíduos sofreram ferimentos em um barco localizado na região de Moorfleet. De acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros, falando com a Agência de Notícias Alemana, "Uma cabana caseira de madeira foi deslocada por um navio atracado", deixando vários ocupantes dentro. Quatro deles sofreram ferimentos moderados, enquanto dois sofreram ferimentos leves.

O porta-voz revelou que um dos indivíduos, ainda preso dentro da cabana de madeira, foi resgatado usando uma serra elétrica. O incidente ocorreu na Holzhafenufer. Além disso, o corpo de bombeiros relatou apenas alguns inconvenientes relacionados ao tempo.

Devido à tempestade com incontáveis raios, o show ao vivo de Ronan Keating no Stadtpark Open Air teve que ser interrompido, como confirmado pela agência de concertos Karsten Jahnke.

