- Um veículo saiu da estrada em Dresden, resultando em ferimentos leves para três pessoas.

Um homem mais velho, de 59 anos, teve um acidente com seu carro em uma quinta-feira à noite em Dresden. Ele saiu da estrada para a esquerda, passou por uma faixa de gramado e colidiu com uma exibição de outdoors de vidro, de acordo com a polícia. Seu carro então caiu na faixa de conversão à esquerda e bateu no carro de uma mulher de 56 anos. Este impacto também empurrou o carro dela para outro, dirigido por uma mulher de 45 anos.

O acidente em cadeia na Washington Street fez com que pedaços de vidro quebrado voassem, danificando levemente outro carro. De acordo com a polícia, parece que o idoso pode ter sofrido algum tipo de problema de saúde que lhe causou a perda do controle do veículo.

O acidente do idoso desencadeou uma discussão sobre a necessidade de medidas de segurança no transporte melhoradas, especialmente em relação aos motoristas idosos e suas condições de saúde. O incidente também destacou a importância de manter uma comunicação clara entre os serviços de emergência para garantir uma resposta rápida a tais situações.

