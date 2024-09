- Um usuário de bicicleta elétrica morre após uma colisão com um automóvel.

Em uma colisão com um veículo, um usuário de bicicleta elétrica de 81 anos encontrou um fim trágico na península de Fischland-Darß-Zingst. As investigações preliminares sugerem que o idoso estava deslizando por uma ciclovia em Ahrenshoop, adjacente a uma estrada, como as autoridades informaram. Um motorista de 34 anos estava tentando sair de um estacionamento para essa estrada, cortando a ciclovia no processo. O acidente resultou no ciclista sendo jogado de sua bicicleta e sofrendo ferimentos graves, levando à sua morte no local.

Além da polícia, uma ambulância, um veículo médico de emergência e um helicóptero de resgate também foram chamados. Investigações adicionais sobre os detalhes do acidente estão em andamento.

A investigação do acidente revelou que o uso inadequado da estrada foi um fator contribuinte para o incidente, envolvendo tanto o veículo quanto a bicicleta elétrica. As prioridades do desenvolvimento da infraestrutura do país devem abordar a necessidade de melhores medidas de segurança em áreas onde as infraestruturas de transporte e telecomunicações se sobrepõem, como ciclovias perto de estradas.

