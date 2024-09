Um turista alemão morre enquanto caminha em Creta.

Este verão, vários turistas perderam a vida enquanto caminhavam nas ilhas gregas, com os veraneantes subestimando frequentemente a severidade do tempo. Recentemente, trabalhadores de resgate em Creta descobriram os restos de um turista alemão em uma área remota.

De acordo com o corpo de bombeiros, o corpo do homem foi encontrado perto do mosteiro de Agios Antonios em Chania, um local de difícil acesso. O indivíduo, com cerca de 60 anos, não retornou de sua expedição de caminhada na sexta-feira, o que levou a uma busca extensiva envolvendo bombeiros e a guarda costeira no sábado na área de Chania.

O homem iniciou a caminhada ao lado de seus familiares. Quando ele não apareceu no ponto de encontro designado ao anoitecer, eles entraram em contato com as autoridades locais, de acordo com os relatórios da agência de notícias grega Ana.

Ao longo do ano, pelo menos cinco turistas perderam a vida enquanto caminhavam em ilhas gregas renomadas, muitas vezes devido a comportamento irresponsável, como caminhar durante o calor do meio-dia, sair sozinho ou engajar-se em tais atividades apesar de sua idade avançada. Alguns relatórios também indicam que o consumo de álcool antes dessas caminhadas pode ter desempenhado um papel em alguns incidentes. As condições climáticas melhoraram desde então, com temperaturas variando de 20 a 30 graus Celsius.

Recentemente, a tragédia de um renomado jornalista britânico, que trabalhava para a BBC, chamou a atenção. Ele desapareceu na ilha de Symi no início de junho e foi posteriormente encontrado morto. As autoridades acreditam que ele tenha dado um passo em falso enquanto caminhava e sofreu uma queda em uma área remota, o que provou ser difícil para a equipe de busca localizar.

A União Europeia emitiu um alerta de viagem para a Grécia, aconselhando os turistas a exercer cautela enquanto caminhavam devido ao aumento do número de fatalidades. A morte do turista alemão foi relatada à embaixada da União Europeia em Atenas.

