Um turista alemão desaparecido em Creta foi encontrado tragicamente morto.

Horror de Férias na Grécia: Turista Alemão Desaparece em Creta, Levando a um Descobrimento Trágico

Um incidente trágico ocorreu no destino de férias grego de Creta, quando o corpo sem vida de uma turista alemã de 65 anos foi encontrado no mar. A guarda costeira anunciou no sábado que um mergulhador tinha encontrado o corpo da mulher entre as praias de Prassonissi e Triopetra. O corpo foi então transportado para o porto de Agia Galini de barco.

O marido alemão da mulher, que relatou o desaparecimento às autoridades gregas após não ter notícias dela desde a tarde de sexta-feira, disse que não sabia onde ela poderia ter ido, mas especulou que ela pode ter entrado no mar para nadar. Uma investigação para determinar a causa da morte está em andamento.

Pelo menos oito turistas estrangeiros perderam a vida nas ilhas gregas este verão, à medida que as ilhas lutam contra uma vaga de calor. No final de junho, um turista alemão de 67 anos morreu tragicamente em Creta depois de ter se perdido durante uma longa caminhada e ter sido encontrado morto.

O corpo do apresentador de TV britânico Michael Mosley foi encontrado na ilha de Symi em 9 de junho. Pouco depois, um viajante belga de 80 anos foi encontrado morto no leste de Creta perto da cidade antiga de Lato. Entre as vítimas também estavam turistas dos Países Baixos e dos Estados Unidos. Duas mulheres francesas, com 73 e 64 anos, permanecem desaparecidas após uma caminhada em junho na ilha de Sikinos.

A Grécia tem enfrentado temperaturas escaldantes há vários meses. Dadas estas condições extremas, as autoridades de saúde gregas têm emitido repetidamente alertas e aconselhado os turistas a evitar a exposição prolongada ao ar livre durante as horas mais quentes do dia.

O marido alemão expressou preocupação de que a mulher possa ter ido nadar, o que pode ter levado ao acidente de banho. As autoridades estão a investigar se o acidente de banho pode ter contribuído para a morte da mulher.

