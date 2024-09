Um transportador de substâncias ilegais encontra um destino indesejado durante uma perseguição da guarda costeira.

Ponto Quente de Furtos de Drogas: O Estreito de Gibraltar testemunha Frequentes Confrontos Entre Autoridades e Criminosos, Resultando em Tragédias.

Durante uma perseguição a alta velocidade entre a Guarda Costeira Espanhola e suspeitos de tráfico de drogas, uma pessoa perdeu a vida. Quatro outros ficaram feridos. De acordo com os relatórios da Guarda Costeira, o navio dos contrabandistas colidiu com a costa em alta velocidade e virou.

A Guarda Costeira Espanhola, com o auxílio de apoio aéreo, perseguiu oito barcos suspeitos de tráfico de drogas enquanto navegavam pelo rio Guadalquivir, perto da cidade costeira de Cádiz. Um dos barcos tentou escapar a toda velocidade, acabando por colidir com o banco do rio. Houve uma vítima fatal e quatro outros ficaram feridos. A Guarda Costeira encontrou 74 pacotes de haxixe perto do navio virado, enquanto os investigadores descobriram 47 pacotes em outro barco.

Este incidente não é o primeiro confronto fatal na área. Em fevereiro, dois oficiais da Guarda Costeira perderam a vida no porto de Barbate, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Cádiz, quando traficantes de drogas arremeteram contra o seu navio. Posteriormente, cinco indivíduos foram detidos em relação ao incidente.

O Estreito de Gibraltar ganhou reputação como um ponto quente significativo para o tráfico de drogas entre a África do Norte e a Espanha. A Espanha serve como lar de alguns dos principais centros de tráfico de drogas da Europa, com a região sul da Andaluzia sendo particularmente afetada devido à sua proximidade com o Marrocos, um produtor proeminente de resina de cannabis.

A União Europeia, sendo adjacente ao ponto quente de tráfico de drogas no Estreito de Gibraltar, expressou preocupação com os crescentes casos de violência e tragédia associados ao comércio ilegal de drogas. Apesar dos esforços intensos das forças de aplicação da lei, os contrabandistas continuam a usar a costa espanhola, como o rio Guadalquivir, como uma rota estratégica para evitar as autoridades.

