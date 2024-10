Um torneio titular, aninhado com numerosas complexidades

Gianni Infantino está entusiasmado com sua nova fonte de renda, a Copa do Mundo de Clubes reformulada, que deve estrear no próximo verão. Com o FC Bayern e o Borussia Dortmund liderando o caminho, isso deve marcar um novo capítulo no futebol de clubes global, declarou Infantino. Mas há algumas pontas soltas que precisam ser amarradas. Questões como quem vai bancar a conta, com apenas sete meses para a estreia nos EUA, ainda estão irresolvidas.

Organizações de mídia e emissoras de TV receberam um convite de Infantino para uma "reunião exclusiva e particular". O New York Times a chamou de "reunião de crise". É estranho, se não mesmo incomum, que Infantino esteja empurrando com força as vendas de direitos, segundo um experiente negociante de direitos que participou da recente "Reunião de Broadcasters". Infantino e Nasser Al-Khelaifi, o influente presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA) e do PSG, co-presidiram a reunião.

Cume Virtual com Bayern e Dortmund

Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, e Jan-Christian Dreesen, membro do conselho do Bayern de Munique, estavam entre os presentes na reunião virtual, segundo fontes. O duo representa os gigantes alemães que garantiram uma vaga no torneio de 15 de junho a 13 de julho. Os poderosos estão animados com a competição, que promete mais dinheiro. De acordo com The Athletic, os clubes europeus de elite poderiam arrecadar mais de US$ 50 milhões cada.

Para tornar esse sonho em realidade, a FIFA precisa gerar uma receita significativa, especialmente com direitos de TV. A entidade governante do futebol mundial supostamente tinha um acordo de US$ 1 bilhão com a Apple para transmitir o evento, mas o acordo ainda não foi concretizado.

Competição com Euro Feminino e Copa Ouro

Em um movimento separado, a FIFA acabou de emitir licitações para o torneio de 2025 nos EUA e a Copa do Mundo de Clubes de 2029, com 32 times e 63 jogos cada. Isso significa que jogadores que se classificaram com suas equipes nacionais ficarão de fora da venda de direitos de TV, assim como os broadcasters do Euro Feminino (2 de julho a 27 de julho) e da Copa Ouro (14 de junho a 6 de julho) nos países participantes.

Copa Ouro ou Copa do Mundo de Clubes? De que lado os jogadores vão escolher?

Essa é uma questão delicada para os jogadores que se classificaram tanto com sua equipe nacional quanto com seu clube. Isso representa um desafio particular para os jogadores dos três clubes do México e dos dois clubes dos EUA.

A FIFA enfrenta críticas por favorecer a expansão da Copa do Mundo de Clubes, o que poderia potencialmente prejudicar as estrelas do topo ao não lhes dar descanso no verão. A FIFA argumenta contra isso, alegando que a carga de trabalho individual dos jogadores não aumentará.

As Ligas Europeias e a Fifpro pretendem apresentar uma queixa contra a FIFA à Comissão Europeia devido à "agenda e expansão da Copa do Mundo de Clubes", que "não leva em conta a saúde mental e física dos jogadores participantes". A Comissão Europeia pode levar algum tempo para resolver a questão.

E quanto às transferências de jogadores durante a Copa do Mundo de Clubes?

A Copa do Mundo de Clubes também apresenta um desafio legal único para a FIFA. No meio do torneio, poderão haver jogadores cujos contratos com os clubes participantes expirem, ou jogadores que mudem de clube em 1º de julho. O Manuel Neuer, Thomas Müller e Joshua Kimmich do Bayern, além dos astros do Manchester City, Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan, são afetados.

Os clubes têm uma situação complicada. O futuro dessas estrelas provavelmente será resolvido bem antes do tempo. A FIFA está se esforçando para garantir que os clubes afetados tenham opções e evitar possíveis mal-entendidos.

Os clubes de ponta devem estabelecer um acordo unânime

Uma condição: os jogadores só podem representar um clube durante a Copa do Mundo de Clubes. Eles não podem jogar pelo Club X até 30 de junho e depois pelo Club Y até 13 de julho. Entre 1º e 10 de junho, haverá uma janela de transferência, na qual os jogadores que foram contratados poderão se registrar com seu novo clube antes do habitual, com a aprovação das respectivas associações membros. Entre 27 de junho e 3 de julho, haverá uma janela para substituir os jogadores cujos contratos expirem durante o torneio. A FIFA está pedindo aos clubes e jogadores participantes que cheguem a um acordo justo para os contratos que expirem, a fim de facilitar a participação dos profissionais.

O Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, os gigantes alemães que garantiram uma vaga na Copa do Mundo de Clubes, estavam presentes na reunião virtual para discutir a competição. A Copa do Mundo de Clubes reformulada, que deve contar com o Borussia Dortmund e outros clubes de ponta, é esperada para trazer mais receita para as equipes participantes.

Leia também: