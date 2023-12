Um tipo de atividade física protege o cérebro mais do que outros, segundo um estudo

Um novo estudo tentou responder a esta questão, colocando monitores de atividade nas coxas de cerca de 4500 pessoas no Reino Unido e seguindo os seus movimentos durante 24 horas durante sete dias. Os investigadores examinaram então a forma como o comportamento dos participantes afectava a sua memória a curto prazo, a resolução de problemas e as suas capacidades de processamento.

Eis a boa notícia: As pessoas que passavam "mesmo pequenas quantidades de tempo em actividades mais vigorosas - tão pouco como 6 a 9 minutos - em comparação com as que passavam sentadas, a dormir ou em actividades suaves, obtinham pontuações cognitivas mais elevadas", afirmou o autor do estudo, John Mitchell, um estudante de doutoramento do Conselho de Investigação Médica do Instituto de Desporto, Exercício e Saúde da University College London, numa mensagem de correio eletrónico.

A atividade física moderada é normalmente definida como uma caminhada rápida, andar de bicicleta ou subir e descer escadas a correr. Os movimentos vigorosos, como a dança aeróbica, o jogging, a corrida, a natação e a subida de uma colina em bicicleta, aumentam o ritmo cardíaco e a respiração.

O estudo, publicado na segunda-feira no Journal of Epidemiology & Community Health, concluiu que fazer um pouco menos de 10 minutos de esforço moderado a vigoroso por dia melhorou a memória de trabalho dos participantes no estudo, mas teve o seu maior impacto nos processos executivos, como o planeamento e a organização.

A atividade física vigorosa destina-se a aumentar o ritmo cardíaco e a respiração.

A melhoria cognitiva foi modesta, mas à medida que se passava mais tempo a fazer o exercício mais enérgico, os benefícios aumentavam, disse Mitchell.

"Dado que não monitorizamos a cognição dos participantes ao longo de muitos anos, isto pode ser simplesmente o facto de os indivíduos que se movimentam mais tenderem a ter, em média, uma cognição mais elevada", afirmou. "No entanto, sim, também pode implicar que mesmo mudanças mínimas na nossa vida quotidiana podem ter consequências a jusante para a nossa cognição."

Steven Malin, professor associado do departamento de cinesiologia e saúde da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, disse à CNN que o estudo fornece uma nova visão sobre como a atividade interage com o comportamento sedentário, bem como com o sono.

"A compreensão da interação entre o sono e as várias actividades físicas não é frequentemente examinada", afirmou Malin, que não esteve envolvido no novo estudo.

Embora o estudo tenha tido algumas limitações, incluindo a falta de conhecimento sobre a saúde dos participantes, os resultados ilustram como "a acumulação de padrões de movimento num dia, numa semana ou num mês é tão ou mais importante do que sair à rua para uma única sessão de exercício", afirmou.

Um declínio da cognição

Também havia más notícias: Passar mais tempo a dormir, sentado ou a fazer apenas movimentos ligeiros está associado a um impacto negativo no cérebro. O estudo concluiu que a cognição diminuiu 1% a 2% após a substituição de uma porção equivalente de atividade física moderada a vigorosa por oito minutos de comportamento sedentário, seis minutos de intensidade de luz ou sete minutos de sono.

"Na maioria dos casos, mostrámos que apenas 7 a 10 minutos a menos de AFMV (atividade física moderada a vigorosa) eram prejudiciais", afirmou Mitchell.

Esta alteração é apenas uma associação, e não uma causa e efeito, devido aos métodos de observação do estudo, sublinhou Mitchell.

Além disso, as conclusões do estudo sobre o sono não podem ser tomadas pelo seu valor nominal, disse ele. Um sono de boa qualidade é essencial para que o cérebro funcione com o máximo desempenho.

"A evidência sobre a importância do sono para o desempenho cognitivo é forte", disse Mitchell, "mas há duas advertências importantes. Em primeiro lugar, o excesso de sono pode estar associado a um pior desempenho cognitivo.

"Em segundo lugar, a qualidade do sono pode ser ainda mais importante do que a duração. Os nossos dispositivos de acelerómetro podem estimar o tempo que as pessoas dormiram, mas não nos podem dizer se dormiram bem."

É necessário realizar estudos adicionais para verificar estes resultados e compreender o papel de cada tipo de atividade. No entanto, segundo Mitchell, o estudo "realça o facto de mesmo diferenças muito modestas no movimento diário das pessoas - menos de 10 minutos - estarem associadas a alterações bastante reais na nossa saúde cognitiva".

Fonte: edition.cnn.com