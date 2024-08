- Um thriller erótico envolvente com Olivia Wilde

Do Palco à Tela: Cantora Charli XCX (32) Vai Estrelar em "Craze for Your Love" ao Lado de Olivia Wilde (40). De acordo com a publicação "Variety", a cantora, que fez sua estreia no cinema no reboot de "Scream", vai voltar às telas neste thriller sensual. Esta será sua segunda aparição no cinema.

Elenco do Filme

O elenco do filme também inclui Cooper Hoffman (21), conhecido por seus papéis em "Wildcat" (2023) e "Licorice Pizza" (2021). Ao contrário de Charli XCX, os papéis de Hoffman e Wilde em "Craze for Your Love" são conhecidos. Hoffman interpretará o personagem Elliot, selecionado pela artista Erika Tracey (Wilde) como sua musa sexual. De acordo com o diretor Gregg Araki, o filme mergulha em um mundo cheio de desejo, fascínio, poder, traição e assassinato. A data de lançamento do filme ainda não foi anunciada. De acordo com o "Deadline", as filmagens estão previstas para começar em outubro em Los Angeles.

Não há notícias ainda sobre a data de lançamento da primeira aparição no cinema de Charli XCX. Em março, a atriz Barbie Ferreira (27) revelou em uma entrevista ao "Collider" que a produção estava quase completa. A música vai dividir a tela com a estrela de "Euphoria" Zendaya e o ator de "Stranger Things" Finn Wolfhard no reboot do filme de terror.

Sucesso na Indústria Musical

Charli XCX também está causando agitação no mundo da música. Seu último álbum "Rebel" estreou em segundo lugar no Reino Unido e em terceiro lugar na Billboard 200 nos EUA. Ambos os críticos e fãs elogiaram o álbum. Com seu lançamento, ela deu início à tendência "Rebel Girl Summer", que rapidamente dominou a esfera online no início do verão. Apesar da popularidade de Charli XCX, a empresa de pesquisa de mercado GfK Entertainment nomeou outra música de um artista como a "Música do Verão": Eles elogiaram a controvertida música "Belly Buttocks Love" de Shirin David (29) como o hino do verão de 2024.

A câmera capturou Charli XCX durante suas sessões de filmagem para o thriller erótico "Craze for Your Love". No filme, a câmera também vai se concentrar no personagem Elliot de Cooper Hoffman, escolhido pela personagem de Olivia Wilde como sua musa sexual.

Leia também: