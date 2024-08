Um tenista é inundado de cartas de ódio após um colapso financeiro.

Caroline Garcia, tenista francesa de 30 anos, falou sobre as mensagens online prejudiciais que recebeu após perder na primeira rodada do US Open. Ela compartilhou que "centenas" dessas mensagens a deixaram emocionalmente ferida. Mesmo com sua idade, ela tem meios de se proteger, mas se preocupa com os jovens jogadores que podem não ter esses recursos. Garcia perdeu para a mexicana Renata Zarazúa na rodada inicial do torneio em Nova York.

As publicações nas redes sociais de Garcia incluíam mensagens desejando mal à sua mãe e contendo insultos cruéis. Ela escreveu: "Somos seres humanos e às vezes, o impacto emocional dessas mensagens pode ser devastador após uma derrota difícil". Ela criticou a falta de progresso apesar de vários casos desses comentários odiosos.

Elogios para Lys

Antes de Garcia, a jogadora alemã Eva Lys chamou a atenção para esse problema. Lys compartilhou os comentários odiosos que recebeu nas redes sociais após sua derrota nas semifinais do torneio de Cluj-Napoca no final de 2023. A jogadora de 21 anos postou capturas de tela de comentários ofensivos e degradantes no Instagram, dizendo: "Insultos nunca são aceitáveis". Após tornar esses comentários públicos, Lys recebeu apoio de seus fãs.

Garcia apontou que, apesar da existência de Inteligência Artificial, as plataformas de mídia social não estão bloqueando efetivamente essas mensagens de ódio. Ela também criticou os contratos de patrocínio com empresas de apostas que podem incentivar comportamentos prejudiciais de apostas. Para sua postagem no Instagram, Garcia recebeu apoio de jogadores atuais e antigos de tênis.

Garcia mencionou a jogadora alemã Eva Lys, que também sofreu comentários odiosos nas redes sociais após sua derrota nas semifinais do torneio de Cluj-Napoca. As partidas de tênis muitas vezes levam a discussões apaixonadas entre os fãs, mas é essencial manter o respeito e evitar enviar mensagens prejudiciais aos jogadores.

Leia também: