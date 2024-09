Um segmento da Ponte Carola sucumbiu à falha.

Durante a noite, equipes de emergência e maquinaria pesada estão lidando com a seção desabada da ponte Carolabridge em Dresden. Como parte do processo de demolição, outra seção com trilhos de bonde está sendo desmontada devido à iminente enchente. A equipe está trabalhando contra o tempo.

Em um anúncio da tarde de quinta-feira, a seção gravemente danificada da ponte Carolabridge em Dresden, que suportava trilhos de bonde, foi marcada para demolição total. Os preparativos para uma explosão controlada estavam em andamento, de acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros Michael Klahre. Uma equipe profissional estava utilizando escavadeiras, martelos pneumáticos e veículos de demolição para demolir parte da seção da ponte C.

A mencionada seção da ponte C, de onde um segmento de 100 metros caiu no Elba durante a noite, está criticamente instável e não pode ser mantida, relatou Klahre. Medições a laser mostraram que os fragmentos restantes dessa seção da ponte estavam sedimentando gradualmente.

À medida que anoitecia, a Agência de Assistência Técnica (THW) desconectou os trilhos do bonde e as tubulações de aquecimento do distrito do lado Neustadt da ponte ao detonar explosivos pequenos. Uma área de segurança de 100 metros foi estabelecida em torno da cabeceira da ponte na margem do Elba, abrangendo o Ministério das Finanças e algumas alas da chancelaria do estado. Em seguida, o ministério e os departamentos afetados da chancelaria foram evacuados.

Os serviços de resgate estão correndo contra o tempo: a partir de domingo, o Elba é esperado para inundar, aumentando ainda mais o perigo, de acordo com o corpo de bombeiros de Dresden. Chuvas pesadas na República Checa podem causar a inundação. O Centro de Inundações do Estado espera até 200 litros de precipitação por metro quadrado na República Checa e no sul da Polônia nas próximas 72 horas, e até 350 litros nas regiões de altitude alta.

Chuvas pesadas também são previstas na Saxônia. Alertas de inundação poderiam ser emitidos para os rios Elba, Neisse Lusaciana e Spree. A ponte de aproximadamente 400 metros de comprimento consistia em três seções de ponte conectadas por vigas transversais.

Após a explosão controlada, as partes restantes da seção C da ponte em Dresden, conhecida por seus trilhos de bonde, serão cuidadosamente desmontadas. Devido à previsão de enchente no domingo, a equipe do corpo de bombeiros de Dresden está intensificando seus esforços para concluir a demolição da seção Carolabridge antes que o Elba transborde.

