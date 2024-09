Um rico magnata americano embarca na primeira caminhada espacial privada da história

A equipe da missão espacial privada "Polaris Dawn" embarcou em sua primeira caminhada espacial, localizada a aproximadamente 740 quilômetros acima do solo. Transmissões ao vivo da SpaceX mostraram Jared Isaacman e Sarah Gillis ao lado da escotilha do Crew Dragon, brevemente estendendo-se para fora em seus trajes espaciais. A escotilha fechou em seguida e a pressão da cabine voltou ao normal.

Durante essa saída, a funcionalidade do traje foi avaliada e uma ampla gama de dados foi coletada. Os membros da tripulação permaneceram presos a uma espécie de escada na entrada do Crew Dragon, em vez de flutuarem livremente no espaço durante esse breve período.

A própria caminhada espacial foi considerada a parte mais perigosa de toda a missão, de acordo com o ex-astronauta Ulrich Walter. Inicialmente agendada para começar às 8h23min CEST, a causa exata do atraso não foi revelada pela SpaceX.

Por que a caminhada espacial é tão perigosa

Uma das principais diferenças é que a nave espacial não vem equipada com um airlock para saídas, ao contrário das estações espaciais. Isso torna necessário que todos os astronautas privados se vestem, já que também estão expostos ao vácuo do espaço, com a cabine sem ar respirável.

As caminhadas espaciais são consideradas arriscadas por uma série de razões. Dado que a "Polaris Dawn" havia sido lançada recentemente em uma manhã de terça-feira, os astronautas geralmente passam por longas preparações para tal saída, permitindo que seus corpos se adaptem às condições e minimizem o potencial de erros.

Leigos como astronautas, bilionário como comandante

Jared Isaacman, um empresário, liderou a missão por até cinco dias em conjunto com o fundador da SpaceX, Elon Musk, que permaneceu no solo. Isaacman, junto com a funcionária da SpaceX, Sarah Gillis, foi acompanhado pelo ex-piloto Kidd Poteet e pela funcionária da SpaceX, Anna Menon, a bordo do Crew Dragon, lançado ao espaço por meio de um foguete Falcon-9 a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

O analista de voos espaciais experiente Ulrich Walter destaca a novidade da "Polaris Dawn" no fato de que nenhum dos quatro a bordo é um astronauta tradicional. "Isaacman já voou antes, mas é essencialmente apenas um piloto de jato como Kidd Poteet. As duas mulheres não têm experiência relevante", destaca Walter.

"Eu vejo isso como um passo significativo no viagem espacial: a tecnologia agora é simples o suficiente para operar sem precisar de astronautas treinados tradicionalmente", explica Walter. "Havia também operadores de elevador treinados especificamente - até que a tecnologia evoluiu para permitir que qualquer um operasse um elevador."

De acordo com Walter, o objetivo da missão está menos em potenciais descobertas científicas e mais em mostrar o turismo espacial. "É sobre dar a indivíduos sem credenciais de astronauta a oportunidade de viajar no espaço", explica ele. "A ênfase está em mostrar que mesmo aqueles sem histórico anterior de exploração espacial podem embarcar nessa jornada."

Apesar da falta de um airlock, os membros da tripulação estavam equipados com seus trajes espaciais para protegê-los do vácuo do espaço durante a caminhada espacial. O perigo das caminhadas espaciais decorre do fato de que os astronautas têm que passar por preparações rigorosas, mesmo sem experiência anterior em viagens espaciais, para minimizar erros e adaptar seus corpos às condições.

