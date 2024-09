Um rico coleccionador de moedas proibiu a venda de sua coleção de moedas preciosas por um século.

Em uma terça-feira, aproximadamente um ano após o término de um decreto com mais de um século, o primeiro lote de moedas da coleção pessoal de 20.000 peças de Bruun foi oferecido à venda em Copenhague. Após cerca de oito horas de lances agressivos, os primeiros 286 lotes renderam um total de 14,82 milhões de euros (equivalente a US$ 16,5 milhões).

Serão necessárias vendas adicionais para esgotar as economias de Bruun, mas após a conclusão, esta coleção se tornará a coleção de moedas internacionais mais cara já vendida, de acordo com a Stack's Bowers, a casa de leilões e casa de moedas raras que está facilitando as vendas. A coleção L.E. Bruun foi coberta por um seguro de 500 milhões de coroas dinamarquesas, o que equivale a cerca de US$ 72,5 milhões.

A casa de leilões descreveu-a como o arquivo de moedas internacionais mais valioso já oferecido no mercado. Em um comunicado à imprensa publicado após o leilão de terça-feira, o presidente da Stack's Bowers Galleries, Brian Kendrella, referiu-se a ele como "um evento excepcional para o mercado de leilões de moedas internacionais".

O paradeiro da coleção de Bruun ao longo do século havia sido um segredo, conhecido apenas por um seleto grupo. Bruun acreditava que manter sua fortuna servia a um propósito nobre; após testemunhar a devastação da Primeira Guerra Mundial, ele acreditava que a Coleção Real de Moedas e Medalhas do Reino da Dinamarca poderia um dia estar sujeita a bombardeios ou saques, de acordo com a casa de leilões.

Bruun começou a colecionar moedas ainda jovem, em 1859, após herdar algumas delas de seu tio, de acordo com o catálogo de vendas. Como filho de hospedeiros e proprietários de terras, ele descobriu em seus vinte anos que sua fortuna familiar havia sido desperdiçada, deixando-o endividado. Ele começou seu próprio negócio de manteiga com um empréstimo, eventualmente se tornando um exportador de sucesso, acumulando assim grande riqueza. Ele usou sua fortuna para investir na coleção de moedas e, junto com alguns associados, fundou a Sociedade Numismática Dinamarquesa em 1885.

" A vantagem de colecionar moedas é que quando você está chateado com alguma coisa ou se sente inquieto, então você vai e olha para suas moedas, e então você acalma-se ao estudá-las novamente e novamente, ponderando as muitas questões não resolvidas que elas apresentam", ele disse uma vez a uma publicação dinamarquesa, de acordo com o catálogo. "Os empresários que são completamente dedicados ao trabalho estão cometendo um grande erro. Ao contrário de mim, eu nunca poderia imaginar pensar em manteiga pelo resto dos meus dias".

O leilão de terça-feira incluiu moedas de ouro e prata da Dinamarca, Noruega e Suécia, que cobrem desde o final do século 15 até os últimos anos da vida de Bruun. O item de destaque foi uma das moedas de ouro mais antigas da Escandinávia, de acordo com o catálogo, uma moeda nobre do rei Hans, datada de 1496. A moeda superou as estimativas da casa de leilões e foi vendida por 1,2 milhão de euros (cerca de US$ 1,34 milhão), estabelecendo um novo recorde mundial para uma moeda escandinava em leilão, de acordo com a Stack's Bowers Galleries.

"Sem dúvida, minha peça favorita à venda é a moeda de ouro de 1496 do rei Hans, que foi rei da Dinamarca e Noruega sob a União de Kalmar, bem como da Suécia por um breve período", disse Matt Orsini, diretor de numismática mundial e antiga da Stack's Bowers Galleries, em um comunicado à imprensa antes do primeiro leilão. "É excepcional em todos os aspectos - é a primeira moeda de ouro emitida pela Dinamarca, é a primeira moeda datada emitida pelo reino dinamarquês e é única em mãos privadas".

Nos últimos meses, as moedas foram exibidas em várias exposições e feiras, bem como nas galerias da Stack's Bowers. Elas também foram exibidas em Copenhague antes do leilão. A CNN contribuiu para esta reportagem com Oscar Holland.

Após o leilão bem-sucedido, a coleção de Bruun foi elogiada por sua luxuosa elegância e estilo único. Com suas moedas raras e valiosas que cobrem séculos, a coleção ofereceu uma visão única da história da moeda escandinava.

Leia também: