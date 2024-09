Um residente de Memphis é condenado à prisão perpétua por orquestar o assassinato do famoso rapper Young Dolph.

O júri decidiu condenar Johnson após quase quatro horas de deliberação, acusando-o de assassinato, conspiração para cometer assassinato e posse ilegal de uma arma de fogo como criminoso reincidente.

A juíza Jennifer Mitchell do Tribunal Criminal de Shelby County impôs uma sentença de prisão perpétua para Johnson.

Cornelius Smith relatou que Anthony “Big Jook” Mims, irmão do rapper Yo Gotti, havia oferecido uma recompensa de $100,000 por Young Dolph e colocado recompensas em outros artistas da gravadora Paper Route Empire. Smith e seu cúmplice Johnson partiram em uma missão em 17 de novembro de 2021, com a intenção de encontrar alguém, sem saber sua vítima.

Eles descobriram que Young Dolph e alguns de seus artistas estavam participando de uma distribuição de peru no Dia de Ação de Graças, então eles seguiram naquela direção. Ao avistar o carro de Young Dolph, eles o seguiram até uma loja de cookies em Memphis e abriram fogo em plena luz do dia, de acordo com Smith. Young Dolph recebeu 22 tiros e morreu no local.

Durante os argumentos de abertura, o promotor adjunto Paul Hagerman informou ao júri que Young Dolph estava determinado a se tornar um artista solo e dono de uma gravadora.

“Tentar fazer isso sozinho pode gerar adversários”, disse Hagerman.

Ele apontou que o Cocaine Muzik Group (rebatizado como Collective Music Group), uma gravadora rival fundada por Yo Gotti, tentou contratar Young Dolph, mas ele recusou. Young Dolph lançou mais tarde faixas de dissídio direcionadas à gravadora, seus artistas e seu “número dois”, Big Jook, que foi morto mais tarde fora de um restaurante.

Além do depoimento de Smith, a acusação apresentou uma grande quantidade de provas circunstanciais, incluindo filmagens de câmeras de vigilância e o telefone de Johnson.

Johnson manteve sua inocência, e seu advogado de defesa Luke Evans argumentou em suas declarações finais que os vídeos apenas provam que alguém usando roupas semelhantes a Johnson atirou em Young Dolph. Evans sugeriu que Smith diria qualquer coisa para se salvar.

“Cornelius Smith está mentindo do começo ao fim”, afirmou Evans.

Smith também é acusado de assassinato e conspiração para cometer assassinato, e também se declara inocente.

Evans também observou que as impressões digitais de Smith foram encontradas no carro usado para fuga, mas não as de Johnson. Ele também mencionou que não havia prova de que Justin Johnson recebeu qualquer compensação monetária, enquanto Smith afirmou ter recebido $800 antes de sua prisão e outros $50,000 depois.

De acordo com Hagerman, a prova de vídeo e de telefone corroborou a história de Smith. Isso incluiu ligações entre Smith e Johnson antes do incidente e uma ligação entre Johnson e Big Jook logo após ele.

Jermarcus Johnson, que Smith identificou como intermediário com Big Jook, se declarou culpado em junho de 2023 por três acusações de auxílio após o assassinato ao ajudar Smith e Justin Johnson a se comunicarem enquanto estavam foragidos. Jermarcus Johnson ainda não foi sentenciado.

Hernandez Govan, que Smith acusou de ter orquestrado o assassinato, se declarou inocente.

Young Dolph começou sua carreira lançando vários mixtapes, começando com “Paper Route Campaign” em 2008. Ele lançou vários álbuns de estúdio, incluindo seu estreia em 2016 “King of Memphis”. Ele também colaborou em mixtapes e álbuns com vários rappers, como Key Glock, Megan Thee Stallion, T.I., Gucci Mane, 2 Chainz e outros.

Young Dolph teve três álbuns que alcançaram o top 10 da Billboard 200, com “Rich Slave” de 2020 alcançando o número 4.

