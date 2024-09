Um residente da Baixa Saxónia é condenado a oito anos de prisão por tentativa de homicídio em Berlim.

Com base nas acusações, um homem de Sehnde, uma cidade na Baixa Saxônia, supostamente esfaqueou um desconhecido em Friedrichshain no final de fevereiro. Ele teria atacado a vítima pelas costas com uma faca, causando um ferimento no pescoço e lesões graves na cabeça. A vítima estava em estado crítico e precisou de uma cirurgia de emergência para sobreviver.

O homem de 25 anos teria procurado entender sua inclinação para esse tipo de ato e pretendido dar um exemplo, segundo as alegações da acusação. Dois dias antes, ele teria ameaçado sua ex-parceira durante uma viagem de carro, ameaçando matar sua irmã de 16 anos ou uma pessoa aleatória, supostamente para obrigá-la a admitir adultério.

Após o incidente em Friedrichshain, o homem de 25 anos teria publicado um vídeo de confissão no Instagram. Em seguida, teria feito uma mulher refém na prefeitura de Sehnde, usando uma faca para chamar atenção para o vídeo. Felizmente, a polícia conseguiu resolver a situação sem feridos. O homem de 25 anos foi preso em seguida.

A porta-voz do tribunal suspeitou que o estado mental do réu teria sido prejudicado pelo consumo excessivo de cannabis e cocaína, o que poderia diminuir sua responsabilidade criminal. Como resultado, o tribunal ordenou que a vítima de 23 anos de Berlim recebesse €15.000 de compensação.

O caso do homem de 25 anos foi julgado pelo Tribunal de Justiça devido a suas ações criminosas. Apesar de suas alegações de tentar entender suas ações e dar um exemplo, o tribunal o considerou culpado pelo ataque.

