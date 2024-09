Um republicano que se identificou como um "Nazi negro".

Mark Robinson continua a chamar a atenção devido a declarações controversas. Este republicano está concorrendo à governança da Carolina do Norte, com o apoio de Trump. No entanto, Robinson agora está sob fogo cruzado devido à ligação do seu nome a um site pornográfico.

A controvérsia decorre de alegações de que Robinson se referiu a si mesmo como um "nazi negro" num site pornográfico. O candidato republicano à governança rejeitou os pedidos de demissão, declarando: "Estamos na corrida." Ele criticou um relatório da CNN sobre suas declarações controversas como "mentiras tabloides infundadas".

A CNN relatou que, há mais de uma década, Robinson descreveu-se como um "pervertido" e um "nazi negro" num site chamado "África Nua". O afro-americano também teria escrito que a escravatura "não era má... Eu definitivamente compraria algumas". A crítica também surgiu em relação a declarações mais antigas de Robinson, onde ele trivializou o Holocausto e elogiou Adolf Hitler.

Atualmente servindo como vice-governador da Carolina do Norte, Robinson é um jogador-chave num dos estados balanço mais disputados nas eleições presidenciais dos EUA. Ele conta com o apoio do candidato presidencial republicano, Donald Trump. Em resposta ao relatório da CNN sobre Robinson, um porta-voz de Trump afirmou que sua atenção está em reconquistar a Casa Branca e salvar o país, com a Carolina do Norte sendo uma parte essencial do seu plano.

Harris e Trump numa disputa apertada

Com as eleições presidenciais dos EUA a menos de sete semanas, a competição entre Kamala Harris e Donald Trump continua acirrada. Uma nova pesquisa sugere que Harris lidera seu oponente republicano em dois estados cruciais para a candidata democrata. De acordo com a pesquisa da Universidade Quinnipiac, divulgada na quarta-feira, Harris lidera Trump por 51% a 45% na Pensilvânia, e a diferença é de 50% a 45% no Michigan.

Enquanto a maioria é clara em muitos estados, o resultado da eleição muitas vezes depende de um pequeno número de estados críticos. Assim como na eleição de 5 de novembro, um número pequeno de estados pode definir o resultado, e às vezes, apenas alguns milhares de votos determinam o vencedor.

Apesar da controvérsia em torno de suas declarações controversas, Robinson mantém: "Não vou me demitir." As alegações do site pornográfico e suas declarações passadas sobre escravatura e Hitler continuam a assombrar sua campanha para a governança da Carolina do Norte.

Em contraste, Harris e Trump estão numa disputa apertada, com Harris liderando Trump em estados cruciais como Pensilvânia e Michigan, de acordo com uma pesquisa recente. Independentemente desta liderança, o resultado da eleição pode ser definido por um pequeno número de estados críticos.

Leia também: