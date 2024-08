- Um remédio para a princesa Martha Louise.

Era uma vez, em "Spaceballs", um filme de Mel Brooks, um personagem chamado Waldi: metade humano, metade cachorro. Da mesma forma, Durek Verrett é um Meptil: ele se gaba de ser metade humano, metade réptil. Embora sua história não seja tão engraçada quanto a de Waldi, sabe-se que a próxima sábado a monarquia norueguesa terá uma extensão animalística. A princesa Martha Louise, filha mais velha do rei Harald e da rainha Sonja, vai se casar com seu amigo Durek Verrett - um autodenominado guru e curandeiro, conhecido como o "Xamã Sem Vergonha da Broadway" por suas crenças de que o câncer é auto-infligido e pode ser curado por um medalhão vendido em seu site por $220.

O casamento pode não ser um conto de fadas para a família real, já que eles estão passando por seu próprio "Ano do Inferno" em 2024, assim como a rainha Elizabeth II fez em 1992. Há uma agitação contínua em torno do parceiro de Martha Louise, com o público questionando: "Quem é o próximo enigma do palácio?" Recentemente, Marius Borg Hoiby, que está afastado da família real, admitiu lutar com um problema de abuso de substâncias e se tornar fisicamente abusivo com sua namorada sob a influência. Ele é filho da princesa herdeira Mette-Marit, que era uma comum e mãe solteira de Marius antes de se casar com o príncipe herdeiro Haakon. Seu casamento é considerado harmonioso e Mette-Marit é adorada pelos noruegueses.

Agora, o público simpatiza com ela como uma mãe lutando contra adversidades, assim como fez com Martha Louise em 2019, quando seu ex-marido, Ari Behn, infelizmente tirou a própria vida. Embora separados, eles tinham três filhas, pelas quais Martha Louise sofreu. O suicídio de Behn foi "a coisa mais difícil que já enfrentei", ela disse depois. Naquela época, ela estava com Verrett, "Durek foi o único que conseguiu lidar", disse a princesa.

No entanto, os noruegueses são céticos em relação à escolha de Martha Louise. A popularidade dos reais tem diminuído recentemente. De acordo com o especialista na casa real norueguesa Trond Nøren Isaksen, "Se a mídia se concentrar em controvérsias e escândalos, é difícil para o público ver o que a família real está fazendo. E nos últimos anos, o apoio à monarquia tem diminuído".

Dadas essas circunstâncias, seu pai lhe reassignou as funções. Embora Martha Louise mantenha seu título de princesa, ela não participa mais de assuntos reais, como o príncipe Harry. O rei Harald decidiu, após o noivado com Verrett, que ela não representaria mais a família real em nenhuma capacidade.

Martha Louise sempre foi um pouco incomum. Quando criança, ela conversava com flores e árvores. Agora, ela se comunica com anjos. E com seu parceiro meio réptil, Durek Verrett. Nem ela nem seu companheiro místico conversarão com a NRK, a emissora de radiodifusão pública norueguesa que geralmente transmite casamentos reais. Em vez disso, eles venderam seu casamento para a Netflix, que provavelmente será transmitido, atraindo tanto espectadores humanos quanto inclinados a répteis.

