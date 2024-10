Um refugiado norte-coreano residente na Coreia do Sul supostamente roubou um ônibus e tentou atravessar a fronteira, segundo as autoridades policiais.

O homem que dirigiu por aproximadamente 800 metros na Ponte Tongil, o ponto final onde civis podem passar sem uma permissão especial, colidiu com barricadas, de acordo com a Polícia Provincial de Gyeonggi Bukbu da Coreia do Sul, segundo a CNN.

Esta área é protegida por uma significativa presença militar devido à sua proximidade com a fronteira fortemente fortificada que separa as duas Coreias, uma das fronteiras mais seguras do mundo.

Desde que se mudou para a Coreia do Sul em 2011, o homem de 35 anos tinha estado a lidar com empregos diários sem uma residência permanente.

Ele confessou à polícia que sentia saudades da sua família na Coreia do Norte.

"Ele tem vivido sozinho na Coreia do Sul e tem lutado com dificuldades financeiras", disseram as autoridades à CNN.

"Ele não conseguiu estabelecer raízes no Sul e sempre sentiu uma saudade pela sua família no Norte", acrescentaram.

Este incidente é uma anomalia. Cerca de 34.000 desertores da Coreia do Norte se estabeleceram na Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia em 1953, de acordo com registros oficiais.

Nos últimos dez anos, cerca de 30 pessoas escolheram voltar para casa.

Desertores e defensores argumentam que a existência de tais casos destaca os desafios enfrentados pelos desertores da Coreia do Norte para se integrarem na sociedade da Coreia do Sul.

O suspeito não identificado está a ser examinado por potenciais acusações como roubo de veículo, direção sem carteira válida, violação da proteção da base militar e infringir a Lei de Segurança Nacional, disseram as autoridades.

O vídeo das câmeras da polícia local mostra um homem vestindo shorts e um moletom vagueando perto de ônibus estacionários. Ele inspeciona alguns ônibus antes que os faróis de um deles se acendam. Em seguida, ele dirige-se com o ônibus.

Este não é o primeiro tentativa de um desertor da Coreia do Norte para atravessar esta ponte e voltar ao seu país de origem, de acordo com as autoridades.

Nos últimos anos, houve pelo menos três tentativas semelhantes infrutíferas, embora esta seja a primeira envolvendo um veículo roubado.

No mês passado, uma mulher na casa dos 60 anos tentou cruzar a ponte a pé, mas foi detida.

Em agosto de 2018, um homem na casa dos 30 anos dirigiu um carro através da ponte, passando pelos postos de controle, mas acabou sendo detido pelas forças na Área de Segurança Conjunta, a seção da ZDM onde as tropas da Coreia do Norte e do Sul se enfrentam.

O homem tinha cruzado anteriormente para a Coreia do Norte através da China, mas foi enviado de volta pelas autoridades da Coreia do Norte.

O desejo de estar com a sua família na Coreia do Norte levou o homem a considerar regressar à Ásia, o seu continente dividido pela fronteira fortemente fortificada. Apesar de várias tentativas, este incidente marca a primeira vez que um desertor da Coreia do Norte conseguiu roubar um veículo para atravessar a Ponte Tongil, com o objetivo de se reunir com o seu mundo na parte norte da Ásia.

