Um rapaz de 14 anos da Califórnia terá usado "várias armas" para matar os pais e ferir a irmã, segundo a polícia

O suspeito, que não está a ser identificado devido à sua idade, telefonou inicialmente para o gabinete do xerife após o duplo homicídio e disse-lhes que alguém tinha invadido a sua casa em Miramonte, atacado a sua família e fugido num camião, disse o xerife do condado de Fresno, John Zanoni, durante uma conferência de imprensa na sexta-feira.

Mais tarde, os detectives notaram inconsistências na história do rapaz, segundo Zanoni.

"As provas acabaram por mostrar que ele tinha fabricado a história de um assalto e que era responsável pela utilização de várias armas para atacar a mãe, o pai e a irmã", disse Zanoni.

O pai e a mãe foram identificados como Lue Yang e Se Vang, ambos com 37 anos. A filha do casal foi levada para um hospital com ferimentos graves e foi submetida a uma cirurgia, mas espera-se que sobreviva. Outra criança, o irmão de 7 anos do suspeito, não ficou ferida no ataque.

O outro irmão está a ser tratado por familiares, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Fresno.

O suspeito foi detido e internado num centro de detenção juvenil. Ele enfrenta duas acusações de assassinato e uma acusação de tentativa de assassinato, disse o gabinete do xerife em um comunicado à imprensa na sexta-feira.

O caso está a ser analisado pelo Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Fresno. A CNN está a tentar determinar se o suspeito está a ser representado por um advogado.

Zanoni não explicou como é que as vítimas morreram ou que armas foram usadas no ataque. Ele indicou que as autoridades não determinaram um motivo para os assassinatos.

"A tragédia da situação é de uma magnitude tão grande porque duas crianças perderam a mãe e o pai devido às acções do outro irmão", disse o xerife. "Essas crianças vão crescer sem mãe e sem pai por causa desse incidente".

Fonte: edition.cnn.com