Um projeto artístico sueco financiado pelo governo paga-lhe para fazer o que quiser

O candidato selecionado terá de picar o ponto de entrada e saída todos os dias na nova estação de comboios de Korsvägen, em Gotemburgo, na Suécia. Para além disso, o cargo não tem responsabilidades ou deveres definidos.

O empregado terá liberdade de movimentos e nem sequer precisará de ficar na estação depois de se registar para trabalhar, desde que regresse no final do dia.

A ideia, intitulada "Emprego Eterno", é da autoria da dupla de artistas suecos Simon Goldin e Jakob Senneby. A performance concetual foi concebida para oferecer um comentário político e uma visão do mercado de trabalho.

"Eternal Employment" foi a obra vencedora do concurso Chronotopia, que procurava ideias de arte pública para duas novas estações de comboios em Gotemburgo.

Prevê-se que as obras de construção da estação de Korsvägen terminem em 2026, que é também a data prevista para o início do trabalho "Emprego Eterno". As candidaturas serão abertas em 2025.

O objetivo do emprego

A estação de comboios terá um vestiário para os seus novos empregados e um relógio que servirá para registar as entradas e saídas do trabalho.

O relógio será ligado a luzes fluorescentes por cima da plataforma. Estas "luzes de trabalho", que serão concebidas para se assemelharem a luzes de escritório arquetípicas, sinalizarão sempre que o empregado estiver "a trabalhar", de acordo com a proposta dos artistas.

"Embora quase invisível no início, ao longo do tempo, 'Eternal Employment' tem o potencial de acumular uma rica história de rumores, piadas, notícias e outras mediações secundárias, entrando na história oral de Gotemburgo", lê-se na proposta.

O projeto procura explorar o papel do trabalho numa altura em que um número crescente de pessoas assume empregos não tradicionais numa sociedade pós-industrial, afirmam os artistas.

Goldin e Senneby reconhecem que um empregado sem tarefas específicas pode ficar aborrecido. Mas a sua proposta também sugere que o candidato selecionado pode criar os seus próprios projectos criativos ou "simplesmente abraçar um estado de lazer perpétuo".

"O Emprego Eterno não só oferece uma compreensão diferente do trabalho e do trabalhador", continua a proposta, "mas questiona as próprias noções de crescimento, produtividade e progresso que estão no centro da modernidade".

"Perante a automatização em massa e a inteligência artificial, a ameaça/promessa iminente é que todos nos tornaremos produtivamente supérfluos", acrescentam os artistas. "Todos seremos 'empregados em Korsvägen', por assim dizer".

Comentário sobre a desigualdade

Os artistas inspiraram-se no economista Thomas Piketty, que argumentou que o retorno do capital cresce mais rapidamente do que o aumento médio dos salários nos países desenvolvidos. De facto, os ricos ficam mais ricos enquanto os pobres continuam a lutar.

Goldin e Senneby afirmam que o projeto é financeiramente viável porque vivemos numa sociedade em que "o dinheiro paga melhor do que o trabalho". Como tal, os artistas planeiam criar uma fundação para supervisionar o investimento a longo prazo de 6 milhões de coroas suecas (cerca de 633.000 dólares) - a soma do prémio monetário atribuído pela Agência de Arte Pública da Suécia e pela Administração Sueca dos Transportes no âmbito do concurso.

As mais-valias do investimento financiarão o salário do trabalhador durante pelo menos 120 anos, segundo as estimativas dos artistas.

De acordo com a proposta, o salário, a pensão e as férias oferecidos para o cargo correspondem aos de um trabalhador médio do sector público. Se o dinheiro se esgotasse, o emprego cessaria e as luzes não voltariam a acender-se, segundo a proposta.

"Isso implicaria uma mudança histórica na relação entre o retorno do capital e os salários", escreveram os artistas. "Um período prolongado em que o trabalho paga melhor do que o dinheiro."

