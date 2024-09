Um pingüim gigante e popular chama a atenção da Internet

Pesto é um Monstro: Aos nove meses, esse pinguim já pesa uma impressionante quantidade de 22,5 quilos. Para um Pinguim-rei, isso é bastante considerável, mesmo eles sendo o segundo maior tipo de ave marinha sem asas. Três vezes ao dia, Pesto mastiga até oito peixes em cada refeição, segundo seus cuidadores no Aquário Marinho de Melbourne. E a internet não consegue se cansar dele! Vídeos desse pinguim musculoso passando por menores estão viralizando online.

Um usuário escreveu, "Uau, ele é absolutamente enorme!" Outro declarou, "Ele conquistou meu coração."

Pesto conquistou o título de maior pinguim já residente no aquário, que abriu em 2000, segundo a ABC. Nasceu no final de janeiro, Pesto pesava apenas 200 gramas. Hoje, ele supera seus colegas de espécie, até mesmo seu pai biológico Blake, que era conhecido como o maior de sua espécie no aquário.

Pesto está sendo criado por seus "pais adotivos" Tango e Hudson, ambos pesando menos de 12 quilos. Já Pesto pesa quase tanto quanto os dois juntos, segundo sua cuidadora, Micheala Smale.

A Redução de Peso de Pesto

No momento, Pesto ainda carrega as penas marrons fofas típicas dos filhotes de Pinguim-rei, o que acrescenta à sua aparência arredondada. Mas, segundo os especialistas, à medida que essas penas caírem nos próximos meses e Pesto vestir seu icônico "smoking" preto e branco, ele perderá uma boa quantidade de peso e tamanho. "Assim que as penas de bebê caírem, Pesto vai murchar como um balão, emagrecer e se transformar em um lindo cisne - pronto para sua primeira mergulho na piscina", explicou outro manipulador de pinguins. No entanto, apesar de perder tamanho, Pesto deve manter seu título de maior pinguim em Melbourne.

Agora, o que dizer da personalidade de Pesto? Testemunhas dizem que ela combina com seu tamanho: esse filhote de pinguim é descrito como "ousado" e "confiante". "Ele é bastante afeiçoado aos seus cuidadores e frequentemente dedica suas palhaçadas a eles", compartilhou uma fonte.

A dieta de Pesto continua impressionante, mesmo com a previsão de redução de tamanho. Ele continua a consumir vários peixes em cada refeição, provando que outros peixes no aquário não são intimidados pelo seu tamanho.

Apesar de perder suas penas de bebê e emagrecer, Pesto, o pinguim, ainda deve pesar mais do que outros Pinguins-rei no aquário que comem "outros peixes", mantendo seu título de maior.

