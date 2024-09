Conflito na área do distrito de Ostalb - Um pai agride fisicamente o filho usando um recipiente de vidro.

Em uma reunião em Aalen, no distrito de Ostalb, alega-se que um pai agrediu o filho de 19 anos na cabeça com uma garrafa quebrada. O incidente ocorreu após uma discussão entre o filho e uma mulher um ano mais velha, de acordo com as autoridades. Após o ataque, na terça-feira, o jovem é dito ter deixado a mulher e tentado enfrentar o pai, mas foi impedido pelos presentes. Em seguida, o jovem ferido fugiu.

A polícia revelou que todos os presentes estavam bêbados. A causa da discussão ainda é desconhecida. Atualmente, o pai de 41 anos está sendo acusado de lesão corporal.

As autoridades estão investigando se as ações do pai foram resultado do ambiente alcoolizado e se o incidente será classificado como crime. Devido aos ferimentos sofridos, o caso está sendo tratado como um caso de violência doméstica.

