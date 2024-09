- Um número considerável de pessoas participou de um protesto contra o acordo MSC.

Pouco antes da decisão do Parlamento de Hamburgo sobre a entrada da MSC na empresa de logística HHLA, centenas de indivíduos protestaram contra o acordo. Eles se reuniram nas estações de atracação, marchando em seguida em direção à Prefeitura e à sede da HHLA em Hafencity. As autoridades não puderam fornecer uma contagem exata de participantes, mas estimativas sugerem cerca de 500 pessoas. Do ponto de vista do Verdi, a entrada da MSC poderia colocar em risco empregos não apenas na HHLA, mas também em outras empresas portuárias, como operações gerais de porto e operações de amarração. Além disso, a MSC obteria poderes de veto significativos através do acordo.

Além dos símbolos do Verdi, vários cartazes e slogans de organizações de esquerda radical, como DKP ou MLPD, bem como de anarquistas, foram notados durante a manifestação. Os manifestantes gritavam slogans como "Nosso porto, nossa cidade, pare o acordo da MSC!" e "Viva a solidariedade internacional!". Alguns manifestantes usavam keffiyehs palestinos, enquanto outros exibiam slogans como "Liberdade para a Palestina!". Oficiais de polícia com equipamento de proteção acompanharam a manifestação.

O governo vermelho-verde de Hamburgo visa convidar a Mediterranean Shipping Company (MSC) para fortalecer a Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e o manuseio de contentores. A cidade manterá 50,1% das ações, com a MSC controlando as restantes 49,9%. Anteriormente, a cidade detinha aproximadamente 70% das ações, com o restante em circulação pública.

Em troca, a MSC planeja aumentar seu volume de carga nas terminais da HHLA a partir do próximo ano, com o objetivo de aumentar para quase 1 milhão de contentores padronizados por ano até 2031. A empresa de navegação suíça também busca construir uma nova sede alemã em Hamburgo e, em colaboração com a cidade, aumentar o capital da HHLA em 450 milhões de euros.

Resultado seguro para a votação do acordo

Inicialmente, o Parlamento estava programado para votar o acordo durante sua última sessão antes das férias de verão. No entanto, como a oposição adiou a segunda leitura final, isso ocorrerá durante a primeira sessão após as férias de verão, em 4 de setembro. Dado a maioria de dois terços do governo vermelho-verde no parlamento, parece iminente uma decisão de acordo com os desejos do Governo.

