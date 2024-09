Um número considerável de mais de 400 economistas e ex-funcionários do governo apoiaram Kamala Harris.

A aprovação generalizada cai como uma bomba enquanto Harris tenta diminuir a vantagem de Donald Trump, ex-Presidente, em questões econômicas, assunto crucial que muitos americanos afirmam poder influenciar seu voto nesta eleição.

O apoio a Harris vem principalmente de economistas liberais e funcionários da administração que serviram sob democratas, incluindo figuras proeminentes como o conselheiro de Biden, Brian Deese; oficiais da era Obama, Jason Furman, Bill Daley e Penny Pritzker; e formuladores de políticas da era Clinton, Robert Reich e Alan Blinder, que também serviu como vice-presidente do Federal Reserve.

A declaração de apoio diz: "A decisão nesta eleição é clara: entre estratégias econômicas falidas que favorecem poucos e estratégias que oferecem oportunidades para todos, entre desigualdade, injustiça econômica e desconforto com Donald Trump ou prosperidade, oportunidades e estabilidade com Kamala Harris, entre o passado e o futuro."

Os dois candidatos estão programados para fazer discursos econômicos contrastantes nesta semana. Trump falará sobre seu plano de impostos na terça-feira, na Geórgia, estado crucial que perdeu em 2020, enquanto Harris apresentará novas políticas sobre a "economia de oportunidades" durante um discurso na Pensilvânia na quarta-feira, outro estado de batalha.

Apenas um número mínimo de endossantes parece ter servido sob republicanos, como Sean O’Keefe, diretor adjunto da Oficina de Orçamento e Administração e administrador da NASA sob George W. Bush.

Economistas notáveis endossaram Harris, como Justin Wolfers, economista da Universidade de Michigan, e Claudia Goldin, que ganhou o Prêmio Nobel no ano passado por sua pesquisa de longo prazo sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e a lacuna salarial em evolução.

O documento de apoio afirma que com Harris na Casa Branca, "trabalhadores, famílias e empresas podem ter a certeza de que têm um presidente que trabalhará incansavelmente para criar uma economia robusta e que promova o crescimento para todos os americanos."

Figuras democráticas proeminentes, incluindo os ex-secretários do Tesouro de Clinton Larry Summers e Robert Rubin, assim como líderes empresariais como Mark Cuban e James Murdoch, endossaram Harris neste mês.

Trump tem se concentrado principalmente na economia, prometendo construir sobre a prosperidade econômica pré-Covid se retornar à Casa Branca. Trump recebeu apoio de figuras poderosas do mundo dos negócios, incluindo o investidor bilionário de fundos de hedge Bill Ackman, o capitalista de risco Peter Thiel e o CEO da Tesla, Elon Musk.

Para abordar a insatisfação dos eleitores com os custos de vida, Trump prometeu cortar impostos novamente, reduzir a burocracia, "libertar a dominação energética" e impor tarifas extensivas.

No entanto, economistas alertaram que as tarifas de Trump e seus planos de deportações em massa poderiam causar aumentos de preços.

"As políticas propostas por Donald Trump correm o risco de reacender a inflação e ameaçam a posição global e a estabilidade econômica doméstica dos Estados Unidos", diz o documento de apoio obtido pela CNN. "Pesquisadores não partidários preveem que se Donald Trump executar com sucesso sua agenda, ela reduzirá o crescimento do PIB e aumentará a taxa de desemprego."

Harris tem tentado angariar o apoio da comunidade empresarial.

Na semana passada, Harris teve uma conversa com uma das figuras mais influentes do mundo corporativo: o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Harris convidou Dimon para um almoço no início do ano, e o chefe do JPMorgan descreveu a vice-presidente como razoável e aberta à colaboração entre o governo e o setor privado, disse a fonte à CNN.

As conexões entre Dimon e Harris foram relatadas anteriormente pelo The Wall Street Journal.

Apesar das pesquisas que indicam uma eleição apertada entre Trump e Harris, uma pesquisa informal realizada na semana passada pelo professor da Yale Jeffrey Sonnenfeld descobriu que a maioria (80%) dos poderosos esperava que Harris saísse vitoriosa. No entanto, apenas cerca de um terço desses CEOs se identificou como democratas.

A pesquisa informal pode não representar a opinião de todos os CEOs, mas revela como os figurões de Sonnenfeld estão avaliando a disputa.

No campo econômico, Harris tenta se distanciar das políticas econômicas de Trump, argumentando que suas estratégias beneficiarão todos os americanos, não apenas os poucos. Este é um ponto enfatizado por economistas como Justin Wolfers, da Universidade de Michigan, e Claudia Goldin, ganhadora do Prêmio Nobel, que a endossaram.

Leia também: