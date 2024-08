- Um navio viking se vira durante sua viagem à Noruega, resultando em uma morte feminina.

Desastre Naval: Jovem Explorador Morre Durante Viagem em Navio Viking das Ilhas Faroé para a Noruega.

Algumas pessoas foram resgatadas com sucesso da água por volta das dez da noite de terça-feira e foram encontradas em bom estado de saúde. No entanto, os primeiros relatórios indicavam que uma pessoa estava desaparecida, de acordo com os serviços de resgate. A mulher foi encontrada morta na manhã seguinte por uma embarcação da guarda costeira a cerca de 500 metros do local do incidente, e sua morte foi confirmada no local, de acordo com a agência de notícias norueguesa NTB, citando a polícia.

A Expedição Viking

Ela foi descrita em publicações norueguesas e faroenses como uma cidadã americana ou mexicana que residia na Flórida, com 29 anos de idade.

Os seis corajosos indivíduos tinham embarcado em uma missão para navegar e remar das Ilhas Faroé para a Noruega usando o navio viking reformado como parte do evento "A Expedição Viking". Com uma viagem de cerca de 500 milhas náuticas (cerca de 930 quilômetros) no navio aberto e não motorizado "Naddoddur", o capitão e líder da expedição suíço Andy Fitze e sua tripulação pretendiam trazer à vida o fascinante mundo dos vikings e da história marítima, de acordo com o veículo de mídia faroense Local.fo. Eles tinham partido de Tvøroyri na ilha faroense de Suduroy durante o fim de semana na embarcação de madeira de cerca de dez metros de comprimento.

Apesar de sua determinação, o traiçoeiro Mar do Norte provou ser um desafio formidável para a tripulação durante "A Expedição Viking". Infelizmente, o infeliz incidente ocorreu durante sua viagem das Ilhas Faroé, pondo fim à sua viagem no navio viking "Naddoddur", que se dirigia para a Noruega.

