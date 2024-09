Um navio de reabastecimento da Marinha sofreu danos durante a sua missão no Médio Oriente, segundo relatado por uma autoridade.

O USNS Big Horn enfrentou problemas após seu papel no fornecimento de combustível e suprimentos a navios da Marinha, como o porta-aviões USS Abraham Lincoln e vários destróieres de mísseis guiados, em sua região operacional. Um representante da Marinha se recusou a revelar o local exato ou a natureza do impacto do incidente no navio de reabastecimento.

O grupo do porta-aviões USS Abraham Lincoln tem patrulhado ativamente as águas perto do Golfo de Omã, com o objetivo de enviar uma mensagem firme ao Irã.

"É prematuro chegar a conclusões sobre os detalhes ou a causa do incidente", declarou o representante. Felizmente, todos os membros da tripulação a bordo do navio relatam estar em segurança, e a 5ª Frota dos EUA, que supervisiona as operações navais no Oriente Médio, está analisando a situação. O representante acrescentou.

Navios de reabastecimento como o USNS Big Horn fornecem combustível a navios da Marinha durante os deslocamentos. O USS Abraham Lincoln é um porta-aviões nuclear que não precisa de reabastecimento. No entanto, outros navios do grupo de ataque e as aeronaves a bordo do Lincoln requerem combustíveis fósseis para deslocamentos no exterior prolongados.

O incidente pode ter implicações mais amplas nas tensões políticas na região. Apesar dos desafios, a Marinha dos EUA continua a manter uma forte presença no Golfo de Omã.

Leia também: