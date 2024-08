- Um navio de cruzeiro de origem viking se vira, resultando em uma vítima mortal para uma mulher.

Desventura Naval Termina em Perda: Mulher jovem perece durante uma tentativa de cruzar das Ilhas Faroé para a Noruega em um navio viking revivido. O barco desprotegido virou perto de Stad, na costa oeste da Noruega, segundo os serviços de emergência noruegueses do sul.

Cinco pessoas foram resgatadas da água na noite de terça-feira e seu estado de saúde foi relatado como bom. No entanto, as autoridades inicialmente relataram que uma pessoa estava desaparecida. A mulher foi encontrada na manhã seguinte por um navio da guarda costeira a alguns metros de distância e foi declarada morta no local, de acordo com a agência de notícias norueguesa NTB, citando fontes policiais.

Publicações norueguesas e feroesas descreveram-na como uma cidadã dos Estados Unidos ou do México que residia no estado da Flórida, com 29 anos.

Os seis aventureiros zarparam e remaram das Ilhas Faroé para a Noruega no navio viking "Naddoddur" como parte da iniciativa "Odisseia Viking". Liderados pelo comandante suíço Andy Fitze, seu objetivo era reviver o fascinante mundo dos vikings e da lenda marítima através da viagem de quase 930 quilômetros através de águas abertas e sem motor, de acordo com o portal feroês Local.fo. Eles partiram de Tvøroyri na ilha feroesa de Suduroy no fim de semana.

Apesar do resgate bem-sucedido de cinco membros da tripulação, a tragédia ocorreu durante a viagem da Odisseia Viking. O navio viking "Naddoddur" virou e levou à morte de uma passageira de 29 anos, que foi encontrada perto de Stad, na costa oeste da Noruega, na manhã seguinte.

