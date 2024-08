- Um nadador idoso perde tragicamente a vida num incidente na água

Uma senhora de 74 anos perdeu a vida após um trágico acidente em um banho de piscina na região de Weilheim-Schongau. De acordo com a polícia, o incidente ocorreu no Kirnbergsee, em Penzberg. Por razões desconhecidas, ela mergulhou debaixo d'água e foi resgatada por um parente. Esta pessoa, junto com outros banhistas, já havia iniciado a RCP antes da chegada dos serviços de emergência. Infelizmente, apesar dos esforços, a senhora faleceu mais tarde no hospital. A polícia confirmou que não houve fatores externos que contribuíssem para sua morte.

Apesar dos esforços de seu parente e de outros banhistas, a mulher não pôde ser reanimada após o incidente na piscina. O incidente chamou a atenção do grupo local de mulheres nadadoras devido às suas circunstâncias trágicas.

Leia também: