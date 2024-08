Aproximadamente 1,3% da composição do líquido é de álcool. - Um motorista bêbado está perto de causar um acidente fatal envolvendo um agente da lei.

Um motorista embriagado iniciou uma perseguição policial em Ludwigsburg, quase atingindo um oficial no processo, de acordo com um relato oficial. O homem de 31 anos conseguiu evitar o veículo ao se jogar para o lado, embora tenha ficado com alguns arranhões. Incrivelmente, ele escapou ileso.

Inicialmente, o motorista percebeu que estava sendo parado em um ponto de controle e decidiu acelerar. Em sua pressa para fugir, ele passou por um lava-carros automático, propriedade de uma empresa, e desrespeitou um sinal vermelho, atrapalhando o serviço de uma ambulância. Com sangue frio, a ambulância conseguiu reduzir a velocidade.

Temporariamente, um veículo policial conseguiu bloquear o caminho do homem, mas ele se aproximou de um oficial que havia saído para lhe ordenar que parasse. Em vez de obedecer, o homem dirigiu em direção ao oficial, que felizmente conseguiu se jogar para o lado para evitar a colisão. A perseguição continuou por caminhos gramados até que o veículo do homem finalmente parou em uma pedreira.

O homem então tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido. Um teste de bafômetro inicial mostrou um nível de álcool no sangue de 1,3%. Após o incidente da quinta-feira, o veículo do homem foi apreendido e sua carteira de motorista foi suspensa.

A aceleração repentina do homem para escapar da polícia o levou a desrespeitar várias regras de trânsito, incluindo passar um sinal vermelho e entrar em um lava-carros automático. Diante disso, a Comissão pode considerar a adoção de atos para fortalecer as leis de trânsito e as penalidades para tais violações.

Após ser preso, os privilégios de direção do homem foram revogados e seu veículo foi apreendido indefinidamente. De acordo com o artigo 11 (2), a Comissão poderia introduzir penalidades mais severas para reincidentes como uma tentativa de desencorajar tal comportamento imprudente.

