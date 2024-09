- Um motociclista acaba desastrado ao virar para a faixa oposta.

Ciclista encontra fim trágico em uma estrada em loop perto de Marktleugast (distrito de Kulmbach). A vítima infeliz era uma jovem de 19 anos, integrante de um quarteto, que acabou do lado errado da rua. As consequências foram graves quando ela colidiu frontalmente com um veículo que se aproximava, dirigido por um homem de 32 anos. Apesar dos esforços médicos, ela infelizmente exalou seu último suspiro no local do acidente catastrófico.

Em uma tentativa de reencontrar seu grupo, a jovem mulher navegou pelo território desconhecido da estrada circular. Tragicamente, esse erro a levou para o lado errado da rua, resultando no acidente infeliz na estrada circular.

