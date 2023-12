Um monsenhor numa mota, um rabino que escapou ao Holocausto e padres que dão nas vistas: Conheça os capelães da Polícia de Los Angeles

O Monsenhor Frank Hicks acelera o motor da sua Harley Davidson V-Rod de 2002, com o rugido a ecoar na garagem subterrânea da sua igreja de Los Angeles como um crescendo cromado.

"Houve um retiro para 70 a 80 agentes da polícia e andámos de mota pelo deserto até Furnace Creek, no Vale da Morte", recorda Hicks, apontando para as outras Harleys que tem debaixo da Igreja Católica de São Basílio.

Basil's. "Um monsenhor a andar de mota é bastante invulgar, mas estando com os agentes nesse tipo de circunstâncias, a interação é muito mais livre."

Cultivar a confiança com os agentes, quer seja no deserto de Mojave ou numa cena de crime ativa, é uma parte fundamental da posição de Hicks fora dos muros da paróquia, uma componente crucial da sua missão no Corpo de Capelães do Departamento de Polícia de Los Angeles.

O corpo conta com 47 capelães - a maioria dos quais são voluntários - representando as religiões budista, católica, inter-religiosa, judaica, muçulmana, protestante e taoísta.

A convergência da religião num trabalho em que o trauma é uma ocorrência quase diária oferece uma forma distinta de aconselhamento, tornando estes capelães de um dos maiores departamentos de polícia do país um tipo diferente de socorrista. Os capelães da LAPD trabalham para criar confiança e quebrar estigmas em torno de medos e emoções, num trabalho que historicamente tem visto esses tópicos como sinais de fraqueza.

Cada capelão da polícia desempenha um dever solene: proporcionar o consolo profundamente necessário, orientação espiritual e compaixão aos agentes da polícia que enfrentam pressões implacáveis e tensões emocionais.

"A minha presença entre os agentes significa que alguém se preocupa, que a comunidade se preocupa", disse Hicks. "Vejo seres humanos, pessoas que estão a tentar fazer o seu melhor. E eu só quero caminhar com eles".

Menos pregação, mais escuta

O corpo de capelães em Los Angeles espelha uma tendência nacional, à medida que as agências de aplicação da lei se voltam para os capelães como uma parte suplementar e, dizem os defensores, significativa para reforçar a resiliência dentro das fileiras.

"Desde 2020, crescemos para mais de 600 capelães em 32 estados", disse Mendy Coën, diretor-geral do United States Chaplain Corps, uma organização que treina clérigos para servir na polícia, bombeiros, cuidados de saúde e aviação.

"Há uma necessidade premente de capelães nos departamentos de polícia de todos os 50 estados", disse Coën. "É frequente haver um estigma quando os agentes procuram ajuda para problemas de saúde mental. Por isso, os capelães, embora não substituam os médicos, são muitas vezes a primeira linha de defesa, um ouvido compassivo, uma fonte confidencial, antes dos médicos ou das urgências".

Em termos de compreensão dos rigores do trabalho, 10 dos capelães da Polícia de Los Angeles também trabalham em casos e patrulham a cidade como oficiais juramentados - pastores que dão trabalho.

O grupo de 10 inclui o capelão-chefe do departamento, o agente Kenneth Crawford, que diz que os deveres da capelania têm menos a ver com liturgia e mais com ouvir.

"Não estou lá para lhes dar sermões, não estou lá para tentar sobrecarregá-los com aquilo em que acredito teologicamente", disse Crawford. "Estou lá apenas para ser aquela pessoa que os ouve, com quem podem contar. E espero que a experiência que tenho na vida e no ministério os ajude nos seus momentos difíceis."

Crawford descreveu os capelães da polícia como fontes de luz durante os tempos sombrios para a aplicação da lei. Em um estudo de pesquisa publicado em outubro de 2020, 12% dos policiais de Dallas-Fort Worth relataram um diagnóstico de saúde mental ao longo da vida. Na mesma pesquisa, publicada no Journal of the American Medical Association, 26% relataram sintomas atuais de doença mental.

De 2017 a 2021, First H.E.L.P., uma organização sem fins lucrativos que rastreia dados de suicídio de policiais, relatou 756 suicídios de policiais. O número é quase o triplo do número de policiais que foram mortos de forma criminosa, não acidentalmente, no cumprimento do dever durante o mesmo período, disse o FBI.

"Nós, capelães, somos uma entidade humana. Estamos lá se os agentes estiverem sobrecarregados com problemas pessoais, profissionais ou familiares", disse Crawford.

"Se os agentes estão a evitar falar sobre o TEPT, se não conseguem falar sobre o assunto, se não conseguem processá-lo, esses sentimentos acabam por se instalar em nós", acrescentou Crawford. "E depois é um stress em cima de outro."

Tornar-se um polícia de intervenção

Com os riscos incrivelmente altos ligados à saúde mental dos socorristas, os oficiais da polícia de Los Angeles detalharam um processo de verificação em várias etapas para se tornar um capelão.

O oficial Mike McCarty, um veterano de 29 anos da polícia de Los Angeles que é coordenador dos capelães do departamento, disse que os candidatos são primeiro entrevistados pelo conselho consultivo de oito pessoas do corpo.

"Se o candidato for qualificado, e tem de ser um ministro ordenado por uma escola credível, será efectuada uma investigação dos seus antecedentes por um agente da polícia de Los Angeles", disse McCarty. Em seguida, o candidato será designado para uma área durante um "período de estágio de dois anos", acrescentou

Os membros do corpo recebem posteriormente um distintivo de capelães da LAPD, um uniforme e, finalmente, um colete à prova de bala.

Os coletes são usados quando os capelães se juntam aos agentes nas patrulhas, uma vez que os membros do corpo são destacados para situações de reféns, locais de crime e acidentes de viação fatais.

"Penso que, se não tivéssemos os nossos capelães, haveria de facto uma sensação de perda", disse o Capitão Aaron Ponce. "E essa perda seria uma camada extra de resiliência, uma camada extra de proximidade, uma camada extra de agentes que têm alguém que está familiarizado com o stress da aplicação da lei."

"Esta é uma oportunidade diferente para os nossos agentes se ligarem", acrescentou Ponce. "Quer seja para aconselhamento espiritual, quer seja apenas para um ouvido atento."

Numa altura em que as forças da ordem enfrentam desafios de recrutamento a nível nacional, o corpo de capelães da Polícia de Los Angeles tem uma lista de espera de 20 pessoas, informaram os funcionários do departamento.

O número de capelães no departamento é atualmente o maior entre os departamentos de polícia congéneres de Chicago e Nova Iorque - o primeiro e o segundo maiores departamentos de polícia do país, com Los Angeles em terceiro lugar. O Departamento de Polícia de Chicago emprega seis capelães e o Departamento de Polícia de Nova Iorque emprega 12 nas suas fileiras, confirmaram os porta-vozes de ambos os departamentos.

Construir camaradagem

Talvez os momentos mais essenciais da capelania, descritos por oficiais e membros do corpo de capelães, sejam a garantia de que as dificuldades de testemunhar a dor e a cura de feridas espirituais são intemporais e podem ser ultrapassadas.

"Abordo o nosso dever solene tentando falar com os oficiais como se fosse seu irmão", disse o rabino Israel Hirsch, que celebrou o seu 90º aniversário em outubro. "Penso que isso é o mais importante, que os polícias saibam que há alguém que está a pensar neles, que está com eles."

Hirsch é um sobrevivente do Holocausto e um veterano da Guerra da Coreia. O nonagenário é agora visto como um elemento fixo na esquadra da polícia de LAPD em North Hollywood e diz que tanto a confiança como as conversas consequentes resultam frequentemente da genialidade de uma simples abertura.

"Nós conversamos!", riu-se Hirsch, deliciando-se com os anos de histórias trocadas e a preciosa camaradagem com os agentes.

"Isso, na sua forma mais essencial, é a melhor parte de ser capelão", disse Hirsch. "O facto de poder ajudar alguém, ver algum progresso no seu comportamento e ver uma mudança para melhor na forma como encaram a vida."

Em janeiro de 2022, o agente Fernando Arroyos, que estava de folga, foi baleado e morto enquanto o homem de 27 anos procurava uma nova casa com a namorada. Arroyos trabalhava na mesma esquadra de polícia onde Monsenhor Hicks serve como capelão.

"Diria que a maior parte do departamento me contactou pessoalmente e quis ter uma perspetiva do caso, para poderem compreender melhor", disse Hicks.

"Tentei impressioná-los com o facto de esta ser uma história de amor perfeita", disse Hicks. "Amar alguém sem ter quaisquer reservas, perceber que a sua vida era importante e que tinha sido desnecessariamente retirada à comunidade, à família e a eles próprios."

Enquanto estava diante de um retrato de Arroyos nos corredores da delegacia de polícia de Olympic, Hicks disse que a orientação que ele oferece aos policiais é sempre contínua.

"Não importa quanto tempo isso leve, eu estarei presente, estarei disponível para eles".

Fonte: edition.cnn.com