Um militante aparece de repente, prisioneiros fornecem informações sobre a frente de batalha.

Para manter uma contagem de tropas consistente, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão alistando prisioneiros para deveres de combate. Oleksandr, anteriormente guarda prisional, agora lidera a 59ª Brigada. "Eles farão o que for necessário para sobreviver", ele menciona. No vídeo, os soldados discutem sua operação arriscada.

15:38 Kremlin: Estratégia russa para expulsar tropas ucranianas de KurskO exército russo tem a intenção de empurrar as forças ucranianas da região fronteiriça russa de Kursk, de acordo com o Kremlin. A agência de notícias TASS revela, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov: "Certamente, o exército tem todas as estratégias necessárias, mas não acho que podemos divulgar publicamente essas estratégias", disse quando questionado sobre a expulsão de tropas ucranianas do território russo. As forças ucranianas iniciaram um ataque em grande escala em Kursk em 6 de agosto, e agora vastas áreas estão sob controle ucraniano.**

15:13 Riga aumenta medidas de segurança na fronteira até o final do anoA Lituânia prolongará a segurança reforçada em sua fronteira com a Bielorrússia até o final do ano devido a preocupações de segurança. O órgão governamental da UE e da NATO do país do Báltico tomou essa decisão em Riga. A justificativa para essa extensão é o número persistentemente alto de cruzamentos de fronteira ilegais. A extensão da diretiva especial, inicialmente prevista para expirar em setembro, também leva em conta o aumento do perigo representado pelo conflito da Rússia contra a Ucrânia, liderado pelo regime autoritário em Minsk.**

14:47 Ucrânia aumenta dramaticamente a produção de armasA Ucrânia aumentou significativamente sua produção de armas neste ano, de acordo com estatísticas oficiais. "Nos primeiros oito meses de 2024, dobramos nossa produção de armas em comparação com 2023", afirmou o primeiro-ministro Denys Shmyhal em Kyiv. A Ucrânia visa desenvolver mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está aumentando", disse Shmyhal.**

14:23 Analista militar elogia "movimento astuto" do Chanceler alemão ScholzO Chanceler alemão Scholz propõe negociações de paz com a Rússia. Esta proposta encontra resistência de alguns círculos políticos. No entanto, o analista militar Ralph Thiele concorda com a proposta do Chanceler e pede ação rápida. Após a ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfrenta a possibilidade de uma brecha em suas defesas.**

13:52 Instituto Kiel para a Economia Mundial emite alerta: Orçamento de defesa "desesperadamente insuficiente"O orçamento de defesa da Alemanha é "desesperadamente insuficiente" diante da ameaça representada pela Rússia, de acordo com pesquisadores do Instituto Kiel para a Economia Mundial. "Apesar da mudança na retórica, a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia está aumentando ainda mais", explica o instituto. Os pesquisadores defendem um orçamento de defesa permanente de pelo menos 100 bilhões de euros. "A Rússia está se desenvolvendo cada vez mais como uma preocupação de segurança significativa para a NATO. Ao mesmo tempo, estamos avançando a um ritmo glacial com a construção necessária para a dissuasão", diz o autor do estudo, Guntram Wolff.**

12:25 "Diversidade notável" entre Putin e LavrovA Ucrânia pede à UE e aos EUA permissão para usar armas no território russo. Agora, os Países Baixos concedem aprovação, incluindo caças prometidos.**

12:59 Rússia alega captura de quatro cidades adicionais em DonetskO exército russo alega ter capturado quatro cidades adicionais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul adquiriu Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo de Forças do Leste Wodiane, e o Grupo Central Halyzynivka, segundo o Ministério da Defesa russo. Essas alegações não podem ser confirmadas independentemente. Observadores militares ucranianos identificaram três das cidades impactadas, exceto Hryhoriwka, como ocupadas. A Ucrânia enfrenta uma pressão significativa no front oriental.**

12:20 Moscou reconhece apenas um contraparte negociadoraUma conferência de paz sem a Rússia ocorreu na Suíça em junho. Agora, o Chanceler alemão Olaf Scholz expressa disposição para diálogo com o Presidente russo Vladimir Putin. No entanto, qual é a resposta do Kremlin? O Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov mostra iniciativas diplomáticas, mas não com a Europa, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz.**

11:50 Kyiv: Rússia aumenta o uso de armas químicasOficiais ucranianos alertam que as tropas russas na Ucrânia estão aumentando o uso de armas químicas. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia escreve no Facebook que as forças russas empregaram munição com substâncias perigosas e agentes químicos 447 vezes em agosto apenas, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia também afirma que as tropas do Kremlin estão entregando munição com agentes químicos proibidos e empregando compostos químicos não identificados. Eles também afirmam: "A Rússia está violando as regras de guerra e ignorando os padrões e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre Sua Destruição".**

10:53 Incêndios e Feridas - Rússia Ataca com Multidões de Drones e Dois MísseisPelo menos três pessoas ficaram feridas e estruturas foram danificadas, além de incêndios causados por ataques de drones e mísseis ucranianos, de acordo com autoridades locais. A defesa aérea conseguiu interceptar 38 de 46 drones russos em 13 regiões, como revelado no Telegram pela força aérea. A Rússia também utilizou dois mísseis em seu ataque. Instalações energéticas em oito regiões ucranianas também foram alvo, revelou o ministério de energia com sede em Kyiv, resultando em interrupções em linhas de alta tensão e estações transformadoras.**

10:27 Transformação de uma Icônica Figura: Maria Lvova-Belova, a Comissária de Direitos da Criança de Putin, Casa com BilionárioMaria Lvova-Belova, há muito considerada a personificação da mulher russa desde 2003, foi casada com um padre ortodoxo. Juntos, eles defenderam valores conservadores, a fé cristã e suas experiências criando vários filhos através de meios propagandísticos. Ela também foi acusada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023, ao lado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, de acordo com o portal independente Verstka, parece que sua lealdade à tradição e, em particular, ao seu marido padre não era tão inabalável quanto se acreditava anteriormente. No fim de semana, ela teria se casado com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem vinha mantendo um relacionamento por algum tempo. Malofeew, fundador da estação de TV cristã Tsargrad TV, ligada ao Kremlin, também é um defensor fervoroso da monarquia e da guerra russa.

09:59 Moscou Sofre Salva de Ataques UkrainianosUma mulher morreu em um ataque de drone ucraniano em Moscou, como confirmado pelo governador da região. Vídeos mostraram explosões em áreas residenciais. Fontes russas também relataram que 144 drones foram neutralizados.

09:32 Marinha Russa Inicia Operações Estratégicas "Ocean-2024"A marinha russa inicia exercícios estratégicos, denominados "Ocean-2024", envolvendo mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 militares de diversas unidades navais em vários corpos d'água do maior país do mundo em área. Essas manobras ocorrerão no Pacífico, no Ártico, no Báltico, no Cáspio e no Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade síria de Tartus.

09:10 Incêndio em Pipeline de Óleo na Região de Orenburg Custa Duas VidasUm incêndio devastou um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, resultando na morte de duas pessoas, de acordo com relatórios da agência de notícias TASS. Uma investigação sobre as causas do incidente está em andamento. Não se sabe quando o incidente começou. Especulações sobre o assunto circularam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Shoigu Rejeita Negociações com a UcrâniaA Rússia não vai negociar com a Ucrânia a menos que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também se opôs às negociações.

08:14 Operações do Aeroporto de Moscou são ReinstauradasOs voos nos aeroportos de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo foram reiniciados, de acordo com a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya. Os voos foram temporariamente suspensos devido aos ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Condições para a Participação da Rússia em Conferência de PazO chanceler alemão Olaf Scholz estabelece condições para a participação da Rússia em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia. Ele enfatizou a importância de fornecer ajuda militar necessária à Ucrânia contra o agressor russo e explorar possibilidades de saída da situação de guerra em um evento do SPD na segunda-feira à noite. Ele pede à Ucrânia, como a liderança ucraniana, que considere outra conferência de paz com a participação russa, mas somente se eles pararem seus ataques. "As negociações são impossíveis se quem deveria participar continua a dizer 'Vou continuar atacando'", disse Scholz, se referindo ao presidente russo Vladimir Putin (que até expressou desejo de mais território ucraniano para uma resolução pacífica). "Eu acredito no que sempre é crucial na política: clareza, consistência e caráter. Isso é necessário para garantir a paz e a segurança na Europa", afirmou Scholz.

07:18 Controvérsia: Fico Acusa o Exército Ucraniano de FascismoA Ucrânia fica intrigada com as acusações do primeiro-ministro eslovaco pró-Rússia, Robert Fico. De acordo com a Reuters, ele instou Kyiv a purgar seu exército de "fascismo". Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, assim como toda a Europa e o mundo livre contra invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O ministério acrescenta que o povo ucraniano sofreu "milhões de perdas" na luta contra o nazismo ao longo do século 20. A alegação de "fascismo" de Fico ecoa a propaganda russa que rotula a liderança ucraniana como nazista. Embora partidos de extrema direita tenham obtido apenas 2,4% nas eleições ucranianas de 2019, o historiador Timothy Snyder vê claras características fascistas no sistema de Putin.

06:25 Greenpeace Investigará Prejuízos Ambientais da Rússia em KyivO Greenpeace estabelece uma nova sede em Kyiv. O objetivo é acelerar projetos de reconstrução na Ucrânia e examinar e registrar transgressões ambientais decorrentes da invasão russa, declara o grupo de defesa do meio ambiente. A organização já está colaborando com grupos ambientais locais para esse fim. "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia na reconstrução ecologicamente correta da infraestrutura social usando a energia limpa do sol e do vento", diz a nova chefe da sede, Natalia Hosak. O Greenpeace frequentemente chama a atenção para os danos ambientais na Ucrânia causados pela invasão russa. Entre outras coisas, a organização examina a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia.

06:02 Relato de Morte de Criança em Região de Moscou Devido a Ataque de Drone UcranianoApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, fontes russas afirmam que uma criança morreu. O governador regional Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones acendeu um incêndio, que os bombeiros estão combatendo no momento. Vorobyov também relatou: "Infelizmente, uma criança de nove anos perdeu a vida". A colisão de outro drone na região da capital supostamente feriu alguém quando os escombros atingiram um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou inicialmente que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

05:31 Defesa Aérea Ucraniana Repela Ataque de Drone Russo em KyivUnidades de defesa aérea ucranianas repeliram um ataque de drone russo em Kyiv, relatou a administração militar da capital via Telegram.

04:36 Escombros de Drone Abatido por Defesa Aérea Russa Bate em Complexo de Energia em TulaDe acordo com a agência de notícias russa TASS, escombros de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula caíram em um complexo de energia. "Não houve vítimas", afirmou TASS, citando autoridades de Tula. O processo operacional e o fornecimento de recursos aos consumidores não foram interrompidos, e a situação está sob controle.

03:29 Drone Ucraniano Ataca Moscou, Serviços de Emergência RespondemApós dois drones ucranianos serem interceptados sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, conforme relatado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não há informações sobre danos potenciais ou vítimas. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Destrói Drone em Rota para MoscouUnidades de defesa aérea russa supostamente frustraram um drone com destino a Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "Relatórios preliminares sugerem que não houve danos ou feridos onde os escombros caíram", anunciou Sobyanin no Telegram. Nenhum comunicado foi emitido pelas autoridades ucranianas.

00:12 Zelensky Elogia Pacote de Ajuda SuecoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de US$ 445 milhões. "Esta substancial assistência, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições monetárias para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", afirmou Zelensky no X. De acordo com fontes suecas, o pacote também compreende peças de reposição para caças Gripen para preparação para possíveis entregas futuras dos aviões.

22:17 Ministério Classifica Rússia como "Maior Inimigo da Paz" Perto da Fronteira Oriental da OTANApós violações de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores classifica a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "a maior ameaça à paz e à segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da OTAN", destaca o ministério no X. "Esta situação infeliz foi destacada novamente, incluindo nos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia". O ministério reafirma sua parceria com seus contrapartes da aliança face aos drones. No fim de semana, a OTAN e os membros da UE Letônia e Romênia relataram cada um uma incursão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA Incertos sobre Relatos de Fornecimento de Mísseis Iranianos à RússiaO governo dos EUA não pode confirmar alegações de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz da segurança nacional do governo dos EUA.

21:28 Zelensky Pede Implementação Acelerada de Acordos de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defende a implementação rápida dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O curso da guerra depende diretamente da eficácia da logística no fornecimento e na implementação total das promessas dos parceiros", afirmou Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. As armas e o equipamento devem chegar a tempo de serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro."

20:52 Político da Oposição Russa Advertem Contra Oferecer a Putin uma SaídaO político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra oferecer a Putin uma "saída que salve a face" do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vencedor do conflito na Ucrânia", afirma Kara-Mursa. "É crucial que Vladimir Putin não descubra uma saída que salve a face deste conflito na Ucrânia". Aproximadamente um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa reconhece que há "cansaço" nas sociedades ocidentais em relação à guerra. No entanto, Putin deve ser "derrotado". Ele acrescenta: "Se, Deus não permita, o regime de Putin apresentar o resultado desta guerra como uma vitória para si mesmo e permanecer no poder, estaremos discutindo outro conflito ou desastre em um ano ou 18 meses."

A situação na Ucrânia continua a ser uma fonte de preocupação, com a Rússia tentando expulsar as forças ucranianas da região de Kursk. Em um contexto diferente, o governo ucraniano está aumentando significativamente sua produção de armas para contra-atacar a agressão russa.

Quanto às intenções militares russas em Kursk, o Kremlin afirmou: "Certamente, o exército tem todas as estratégias necessárias, mas não acho que podemos divulgar publicamente essas estratégias", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

