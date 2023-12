Um mês depois, o que sabemos sobre a guerra entre Israel e o Hamas

As forças armadas israelitas iniciaram uma ofensiva contra o enclave palestiniano depois de os militantes do Hamas terem lançado um ataque brutal contra Israel a 7 de outubro - o maior ataque terrorista da história do país - com homens armados que mataram mais de 1400 pessoas e fizeram mais de 200 reféns, segundo as autoridades israelitas.

A retaliação de Israel tem sido feroz, com uma campanha aérea, marítima e terrestre em Gaza, bem como um cerco total ao território para sufocar os seus dirigentes do Hamas.

O conflito provocou uma catástrofe humanitária em Gaza, com mais de 10.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde palestiniano em Ramallah. Os habitantes da Faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de palestinianos, estão encurralados, sem bens de primeira necessidade e sem ter por onde escapar às bombas israelitas.

Actualizações em direto

Crise humanitária agrava-se em Gaza com a guerra entre Israel e o Hamas

Em resposta, grupos de ajuda humanitária, Estados árabes e as Nações Unidas têm apelado repetidamente a um cessar-fogo para permitir a entrega de alimentos, água, material médico e outras necessidades.

Até agora, Israel não deu sinais de reduzir a sua operação militar, que só está a aumentar, uma vez que promete eliminar o Hamas de uma vez por todas.

Eis o que sabemos sobre a guerra.

Como é que o conflito começou?

Numa operação a que chamou "Tempestade de Al-Aqsa", o Hamas disparou milhares de rockets contra cidades israelitas a 7 de outubro, antes de romper a cerca fortemente fortificada da fronteira com Israel e enviar os militantes para território israelita.

Aí, os homens armados mataram civis e soldados e fizeram mais de 200 reféns, incluindo dezenas de cidadãos estrangeiros. Os ataques foram sem precedentes em termos de tática e de escala, uma vez que Israel não enfrenta os seus adversários no seu próprio território desde a guerra israelo-árabe de 1948. Também nunca tinha enfrentado um ataque terrorista desta magnitude, que tivesse custado a vida a tantos civis.

Como é que Israel reagiu?

Israel respondeu lançando a "Operação Espadas de Ferro", com o objetivo de eliminar o Hamas. Impôs um cerco total a Gaza, impedindo a entrada de alimentos, água e combustível, e lançou uma ofensiva terrestre que viu as suas tropas penetrarem profundamente no enclave, dividindo-o efetivamente em dois.

No meio dos bombardeamentos, os habitantes de Gaza foram aconselhados por Israel a evacuar as suas casas no norte e a deslocarem-se para sul, enquanto as tropas procuravam cercar a cidade de Gaza, que Israel descreveu como "a fortaleza das actividades terroristas do Hamas".

Grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram que a ordem de evacuação de Israel poderia violar o direito internacional e a CNN documentou casos em que civis palestinianos foram mortos por ataques israelitas nas zonas de evacuação.

O que é o Hamas?

O Hamas é uma organização islamista com uma ala militar que surgiu em 1987 a partir da Irmandade Muçulmana, um grupo islamista sunita não violento fundado no final da década de 1920 no Egipto.

O Hamas, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinianos, afirma que Israel é uma potência ocupante e que está a tentar libertar os territórios palestinianos. Ao longo dos anos, tem reivindicado muitos ataques contra Israel e foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel.

Ao contrário de outras facções palestinianas, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel e não reconhece o seu direito à existência. Em 1993, opôs-se aos Acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP) que previa que a OLP renunciasse à resistência armada contra Israel em troca da promessa de um Estado palestiniano independente ao lado de Israel. Os Acordos também criaram a Autoridade Palestiniana (AP) na Cisjordânia ocupada por Israel.

O Hamas tomou o poder em Gaza em 2007 e apresenta-se como uma alternativa à AP.

Israel ocupou Gaza de 1967 a 2005, altura em que retirou unilateralmente as suas tropas e colonos, mas continuou a exercer controlo sobre o mar, o espaço aéreo e as passagens terrestres do território.

A grande maioria dos residentes de Gaza são descendentes de refugiados cujos antepassados fugiram ou foram forçados a abandonar as suas casas no território que é atualmente Israel. O enclave é um dos locais mais densamente povoados do mundo.

Qual é a situação em Gaza?

Antes da guerra, Israel e o Egipto impuseram um bloqueio a Gaza que controlava estritamente a circulação de pessoas e bens, tanto para dentro como para fora do território.

Mas Israel impôs agora um cerco ainda mais apertado, proibindo a entrada de alimentos, água e combustível, o que, segundo as Nações Unidas, equivale a um "castigo coletivo". Os residentes debatem-se com graves carências e a energia eléctrica está a acabar à medida que o combustível diminui, com os hospitais mal equipados para tratar os feridos enquanto Israel continua os bombardeamentos. Os médicos operam frequentemente os pacientes sem anestesia e os serviços de maternidade e pós-natal são praticamente inexistentes. Com o colapso do sistema de abastecimento de água, alguns habitantes de Gaza foram obrigados a beber água suja e salgada, o que suscita preocupações quanto a uma crise sanitária e receios de que as pessoas possam começar a morrer de desidratação.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) afirmou que mais de 1,4 milhões de pessoas em Gaza estão atualmente deslocadas internamente. Mais de meio milhão de pessoas procuram refúgio em instalações geridas pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), que estão a acolher um número de pessoas três vezes superior à sua capacidade prevista.

Milhares de pessoas estão a refugiar-se em hospitais e outras instalações civis, que os profissionais de saúde dizem ter sido alvo de ataques por parte de Israel.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou ter documentado pelo menos 102 ataques a instalações de cuidados de saúde em Gaza desde 7 de outubro. Israel afirmou que está a atacar os operacionais do Hamas na Faixa de Gaza e acusou o Hamas de se instalar em zonas civis, bem como de utilizar civis como escudos humanos.

De entre os mortos no enclave, mais de 4.100 são crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O enclave foi descrito pela ONU como "um cemitério de crianças".

O que é o posto de Rafah?

Israel fechou os seus dois postos fronteiriços com Gaza. E com a necessidade desesperada de ajuda, a única via para a sua entrada no território é através do cruzamento de Rafah com o Egipto.

Rafah é o único posto fronteiriço entre Gaza e o Egipto, situando-se ao longo de uma vedação de 12,8 quilómetros que separa Gaza da Península do Sinai.

A passagem tem sido essencial para a entrega de ajuda e a evacuação de palestinianos feridos durante as anteriores guerras com Israel.

Após intensas negociações, a passagem foi finalmente aberta mais de três semanas após o início da guerra, permitindo a saída de um pequeno número de palestinianos feridos e de cidadãos estrangeiros de Gaza. Os camiões de ajuda humanitária começaram a entrar no enclave em número muito reduzido

Como é que a comunidade internacional reagiu à guerra?

Os Estados Unidos apoiaram em grande medida a operação de Israel em Gaza durante toda a guerra, apesar das fortes críticas de alguns opositores a nível interno e dos protestos em massa em todo o mundo que apelavam a um cessar-fogo.

Os líderes árabes enviaram mensagens fortes a Israel, especialmente contra o que consideram ser planos para expulsar os palestinianos de Gaza para o Egipto e os da Cisjordânia para a Jordânia.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que seria um "erro" Israel ocupar Gaza, mas o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que Israel terá a "responsabilidade geral pela segurança" em Gaza por um "período indefinido" após o fim da guerra.

Alguns dos aliados do Hamas na região, como o Irão e o poderoso movimento Hezbollah do Líbano, apoiado pelo Irão, também avisaram Israel e Washington contra a continuação dos bombardeamentos em Gaza.

No entanto, entre o aumento do número de mortos e os protestos internacionais sobre a situação humanitária em Gaza, a administração Biden tem vindo a avisar Israel de que o seu apoio à carnificina no enclave está a esgotar-se.

O que será necessário para desanuviar a situação?

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o seu governo se opõe a qualquer cessar-fogo temporário em Gaza, a menos que o Hamas liberte todos os reféns que detém, acrescentando que continuará a bloquear a entrada de combustível na faixa. No entanto, Netanyahu disse que está aberto a pequenas pausas.

Israel acusou o Hamas de acumular e desviar combustível. A CNN não pode verificar de forma independente a quantidade de combustível existente no enclave.

O Qatar, um aliado dos EUA que mantém laços com o Hamas, tem tentado mediar acordos para libertar os reféns, bem como evacuar os estrangeiros de Gaza.

Até à data, quatro reféns detidos pelo Hamas - dois israelitas e dois americano-israelitas - foram libertados através da mediação do Qatar e do Egipto.

Qual é a probabilidade de esta guerra se transformar num conflito regional?

O ataque do Hamas suscitou preocupações de que o conflito pudesse alastrar à região, com a potencial entrada do Hezbollah do Líbano, bem como do Irão, o arqui-inimigo de Israel.

Os EUA advertiram os actores regionais contra a possibilidade de serem arrastados para a guerra, apelando ao Irão e aos seus representantes para que não se precipitem.

As forças armadas americanas afirmaram que um submarino de mísseis guiados chegou ao Médio Oriente, uma mensagem de dissuasão dirigida aos adversários regionais. No mês passado, o Pentágono ordenou a deslocação de um segundo grupo de ataque de porta -aviões para o Mediterrâneo oriental e enviou caças da Força Aérea para a região.

O Irão, que apoia o Hamas, negou o seu envolvimento no ataque de 7 de outubro, mas afirmou que apoia moralmente a "resistência anti-Israel" - que inclui o Hamas, o Hezbollah e outras milícias apoiadas pelo Irão.

Na fronteira norte de Israel, o Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem estado envolvido numa troca de tiros desde o início da guerra de Gaza. No entanto, esses confrontos têm-se limitado às zonas fronteiriças.

Também houve escaramuças na Síria e no Iraque, a partir das quais as milícias apoiadas pelo Irão lançaram vários ataques com drones contra as forças norte-americanas. Os Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, tentaram um ataque aéreo contra Israel, que os militares israelitas afirmaram ter impedido.

Num discurso proferido a 3 de novembro, o Secretário-Geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que o seu "objetivo primordial" era conseguir um cessar-fogo em Gaza e que cabia aos EUA implementar a cessação das hostilidades. O discurso pareceu mostrar que os planos imediatos de Nasrallah não incluem o alargamento do conflito.

Para esta reportagem contribuíram Abbas Al Lawati, Mohammed Abdelbary, Kevin Liptak, MJ Lee, Natasha Bertrand, Priscilla Alvarez, Jennifer Hansler, Xiaofei Xu, Tamara Qiblawi, Mohammed Tawfeeq, Kareem Khadder, Abeer Salman, Ibrahim Dahman, Akanksha Sharma e Mostafa Salem, da CNN.

Fonte: edition.cnn.com