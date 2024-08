- Um mergulhador mecanizado capta imagens cativante de enigmáticos organismos marinhos que ainda não foram identificados.

O nosso mundo abriga uma profusão de formas de vida que os humanos ainda não testemunharam, cuja existência é apenas uma figura de nosso imaginação mais selvagem. De acordo com os pesquisadores, aproximadamente vários milhões de espécies animais, vegetais, fúngicas e microbianas ainda não descobertas, não descritas e não catalogadas. Muitas dessas chamadas "taxas ocultas" prosperam em lugares que os humanos raramente pisam: na terra ou nas profundezas do oceano, a centenas de metros abaixo da superfície.

É nessas profundezas que os cientistas afirmam ter encontrado mais de cem novas espécies: corais e ouriços-do-mar, lagostas e esponjas de vidro, amfípodes e peixes. Eles estão adornados com numerosos braços minúsculos, membros rígidos ou espinhos afiados, e alguns parecem tão estranhos que poderiam ser criações de uma imaginação hiperativa. No entanto, as fotos e vídeos claros capturados por um robô submerso deixam pouco espaço para dúvidas sobre sua existência.

Essas descobertas foram feitas por uma equipe de pesquisa internacional liderada pelo biólogo marinho Javier Sellanes durante uma expedição patrocinada pelo Instituto Oceanográfico Schmidt na parte sudeste do Pacífico, ao largo do litoral do Chile. Durante essa expedição, os cientistas varreram 52.777 quilômetros quadrados de leito marinho entre 8 de janeiro e 11 de fevereiro, explorando vários montanhas submarinas, ou seamounts, no processo.

A região é lar de numerous seamounts. Uma cadeia de montanhas submarinas com uma área de 2.900 quilômetros quadrados, a um ângulo reto da costa sul-americana, são as montanhas Nazca e Salas y Gómez: uma cadeia de montanhas submarinas formada por atividade vulcânica, com mais de 200 picos, que se estende da costa chilena à Ilha da Páscoa (Rapa Nui). Infelizmente, apenas alguns desses picos foram explorados.

Às vezes, somos inconscientes de sua existência. Os pesquisadores descobriram várias montanhas submarinas não detectadas anteriormente. A mais alta delas - informalmente nomeada Solito, o Solitário - atinge a impressionante altura de 3.530 metros, superando a Zugspitze em mais de 500 metros.

Pontos quentes de biodiversidade: Cada montanha abriga um ecossistema único

Os picos montanhosos no fundo do mar servem como pontos quentes de biodiversidade: Seamounts influenciam os padrões das correntes oceânicas e oferecem proteção, alimento e uma superfície para as criaturas do fundo do mar se agarrem. Como a região está isolada do resto do oceano pelo Trench do Atacama, a Corrente de Humboldt e uma zona de mínimo de oxigênio extensa, cerca de metade das espécies que vivem lá não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra.

Para descobrir quais moradores marinhos ocultos habitam essas montanhas e obter uma compreensão abrangente da diversidade de espécies, os pesquisadores utilizaram eco-sondas, sensores e câmeras para mergulhar na água. O "ROV SuBastian" robô de mergulho submerso escalou as encostas de dez montanhas do topo ao fundo, alcançando profundidades de até 4.500 metros.

As imagens que enviou superaram as expectativas dos pesquisadores: cada montanha submarina abriga seu próprio ecossistema distinto, cercado por recifes de corais do fundo do mar ou jardins de esponjas, e habitado por caranguejos e ouriços-do-mar desconhecidos. Os pesquisadores identificaram mais de 100 potenciais novas espécies. Atualmente, eles estão analisando sua fisiologia e genética para determinar se são realmente espécies completamente novas. Dado o grande número, isso pode levar vários anos.

"Esta expedição superou nossas expectativas. Sempre esperamos descobrir novas espécies nessas áreas remotas e pouco exploradas, mas o número que encontramos, especialmente em alguns grupos como os enxames, é impressionante", afirmou Javier Sellanes em um comunicado do instituto de pesquisa marinha privado.

Os dados poderiam auxiliar na criação de uma área protegida

O mergulho não apenas produziu imagens cativantes, como também tem o potencial de proteger o mar. O Chile está planejando criar uma área protegida ao longo das cristas Nazca e Salas y Gómez; no entanto, a maioria da cadeia montanhosa fica fora das águas territoriais do Chile, em águas internacionais. Os novos dados poderiam contribuir para a designação da área como uma área marina protegida internacional - já que muitas das espécies habitam habitats frágeis ameaçados pela mineração do fundo do mar e pela pesca de arrasto.

A saúde das espécies descobertas em áreas protegidas existentes, como os parques marinhos Juan Fernández e Nazca-Desventuradas, é evidente nas observações vizinhas. "Esses ecossistemas prósperos e saudáveis ​​demonstram que os parques marinhos Nazca-Desventuradas e Juan Fernández protegem eficientemente os ambientes marinhos sensíveis", observou Sellanes.

O destino dos ainda não descobertos criaturas nas bordas das montanhas submarinas inexploradas permanece em grande parte desconhecido. Mas o navio de pesquisa "Falkor" está programado para zarpar novamente amanhã para explorar a crista de Salas y Gómez em uma segunda expedição. Os mergulhos podem ser vistos ao vivo na página do YouTube do Instituto Oceanográfico Schmidt.

O instituto, financiado pelo bilionário dos EUA Eric Schmidt e enviando regularmente navios de pesquisa equipados com tecnologia avançada em missões de exploração, é parte de uma iniciativa maior que visa descobrir 100.000 novas espécies oceanicas nos próximos anos. Portanto, os corais do fundo do mar, peixes ósseos e lagostas estão longe de serem os únicos habitantes do fundo do mar ainda por descobrir.

Os corais do fundo do mar e ouriços-do-mar descobertos nas profundezas são apenas alguns exemplos das muitas novas espécies encontradas nesses pontos quentes de biodiversidade submarina. O mar ao redor das montanhas Nazca e Salas y Gómez, com seus ecossistemas únicos e habitats isolados, fervilha com a vida marinha ainda não descoberta.

