- Um membro da equipa partilha insights sobre os momentos finais do Bayesiano.

Após cerca de duas semanas do trágico afundamento do luxuoso iate "Bayesian", um membro da tripulação compartilhou sua versão dos fatos daquela noite terrível. De acordo com a agência de notícias italiana "Ansa", o marinheiro Matthew Griffiths teria acordado o capitão quando o vento atingiu 20 nós. Após a ordem do capitão, todos foram acordados. Griffiths estava entre os 22 indivíduos a bordo do iate, que afundou nas profundezas do mar a poucos metros do porto siciliano de Porticello em 19 de agosto. Infelizmente, sete vidas foram perdidas nesse desastre, incluindo o proprietário milionário do iate, Mike Lynch, e sua filha de 18 anos.

Griffiths, que estava de serviço no momento do incidente, compartilhou sua história com a "Ansa": "O navio inclinou-se e fomos jogados na água. Conseguimos voltar à superfície e tentamos resgatar o maior número de pessoas possível." O capitão James Cutfield do "Bayesian" demonstrou coragem extraordinária durante essa provação. "Estávamos agarrados aos lados (do barco). Salvamos quem pudemos." Cutfield conseguiu resgatar uma menina e sua mãe. As autoridades italianas estão atualmente investigando Cutfield, Griffiths e o engenheiro Tim Parker Eaton.

O capitão do "Bayesian" mantém silêncio

O capitão Cutfield exercitou seu direito de ficar em silêncio quando interrogado pelo promotor público na semana passada, de acordo com sua equipe de advogados. Eles afirmaram que ele estava "exausto" e precisava de mais tempo para montar sua defesa.

Apesar dos depoimentos dos sobreviventes, que destacam a bravura de Cutfield, as circunstâncias em torno do afundamento continuam a intrigar. Especialistas náuticos sugerem que um navio como o "Bayesian", construído pelo renomado construtor italiano "Perini Navi", deveria ter suportado a tempestade. Pelo menos, não deveria ter afundado tão rapidamente quanto pareceu.

Os promotores públicos de Termini Imerese, perto de Palermo, revelaram que suas investigações levarão algum tempo, já que a recuperação dos destroços ainda está em andamento. Estimativa é de que a recuperação do navio custará um mínimo de 17 milhões de euros.

Após o trágico incidente, foi revelado que Mike Lynch, o proprietário milionário do afundado iate de luxo "Bayesian", havia planejado vender o navio e comprar um maior e mais luxuoso iate de luxo.

Em luz dos resultados da investigação, há chamados para regulamentações de segurança mais rigorosas para iates de luxo, citando o "Bayesian" como um lembrete assustador dos potenciais perigos associados a esses navios.

