Um marco musical alcançado este ano revela muito sobre a forma como os EUA estão a mudar

Um número recorde de canções em espanhol entrou na lista Billboard Hot 100 este ano, e um número recorde também entrou no top 10 dessa lista.

"É emocionante.... Eu não achava que essa mudança fosse possível", diz Leila Cobo, diretora de conteúdo da Billboard para música latina.

Até há pouco tempo, os artistas latinos tinham de fazer álbuns em inglês se quisessem conquistar grandes audiências nos EUA.

Agora, os especialistas dizem que algo significativo está mudando. E os rankings das paradas de músicas em espanhol de estrelas como Bad Bunny, Karol G e Peso Pluma revelam muito sobre as mudanças na indústria musical - e nos EUA.

O streaming de música foi um divisor de águas

A primeira canção em espanhol a entrar no top 10 da parada Hot 100 da Billboard foi uma versão da clássica canção cubana "Guantanamera" interpretada pelo grupo folk americano The Sandpipers. Estávamos em 1966.

Naquela época, havia apenas cerca de 8,5 milhões de latinos vivendo nos Estados Unidos. Atualmente, são quase 64 milhões, o que representa cerca de 19% da população total.

E há muito mais músicas em espanhol entrando na parada Billboard Hot 100, que usa dados de vendas, rádio e streaming para classificar as melhores músicas dos EUA a cada semana.

Este ano, um recorde de 98 canções em espanhol entrou na lista da Billboard, e seis chegaram ao top 10, de acordo com Xander Zellner, analista sénior de gráficos e dados da Billboard, que recentemente analisou a história de canções que não são em inglês na lista.

É um salto enorme em comparação com apenas alguns anos atrás. Em 2015, apenas duas músicas em espanhol entraram no Hot 100, diz Zellner.

A ascensão das plataformas de streaming de música e sua inclusão nos cálculos da Billboard tiveram um papel importante, diz Cobo, e está mudando a maneira como alguns veem a música latina.

"As pessoas agem como se a música latina tivesse surgido de repente há cinco anos, quando não, há um negócio próspero de música latina aqui que sempre foi muito subestimado.... Agora é impossível ignorá-la. É uma força importante", diz ela.

E o público latino não é o único a ouvir.

A investigação mostrou que os membros da Geração Z estão mais abertos a ouvir música noutras línguas, de acordo com Cobo.

As gerações mais jovens não têm esses problemas de - "Oh meu Deus, é em espanhol! Eles não se importam", diz Cobo. "Se for bom, eles gostam. Se for bom, eles gostam. Se tiver a ver com eles, ouvem-no.... Música é música".

A era do "crossing over" pode ter acabado. Este especialista diz que os artistas estão a seguir um caminho diferente

Algumas das estrelas mais conhecidas da música latina foram os chamados "artistas crossover", que gravaram em inglês para atingir um público mais vasto. Pense no sucesso de Ricky Martin em 1999, "Livin' la Vida Loca", ou na música de Shakira em 2001, "Whenever, Wherever".

Mas outro caminho para o estrelato surgiu nos últimos anos, de acordo com Christopher J. Westgate, professor e estudioso dos media na Universidade Johnson & Wales em Rhode Island.

Em vez de "crossover", Westgate diz que usa o termo "cross under".

"No passado, com os artistas crossover, havia uma promoção muito calculada desses artistas (crossover), conduzida pela indústria. Isso foi mais ou menos ao longo do tempo, e podia-se observar isso. Era visível. Agora, acho que é mais de baixo para cima, em vez de ser de cima para baixo", diz ele. "Bad Bunny, por exemplo, começou em Porto Rico, a ensacar mercearias, fez parte da cena musical underground e acabou por se tornar a maior estrela pop do mundo."

Os artistas "cross-under", diz Westgate, não se importam com as pressões da indústria que antes levavam os cantores a gravar em inglês.

"Shakira teve aulas de inglês para aperfeiçoar a sua pronúncia de forma a fazer o cross-under, enquanto que hoje, Bad Bunny ou J Balvin ou Rosalia, não se importam. Estão a gravar em espanhol e estão a ter um sucesso incrível".

Ou, como o próprio Bad Bunny disse numa entrevista a Trevor Noah há vários anos: "Porque é que tenho de mudar? Ninguém (disse) a um artista gringo que você tem que mudar. É assim que eu sou. Esta é a minha música. Esta é a minha cultura. Se não gostares, não me ouças. Se gostarem, já sabem".

Os artistas latinos estão a inclinar-se para as colaborações e a autenticidade

José Valentino Ruiz, professor assistente na Escola de Música da Universidade da Flórida e vencedor de quatro Grammy Latinos por trabalhos a solo e em colaboração, também vê outro fator a contribuir para a ascensão da música latina.

"A indústria da música latina está mais ligada e é mais acessível para colaborar do que a burocracia que existe noutros géneros", diz ele. "A maioria dos artistas latino-americanos são independentes, por isso têm liberdade para criar com quem quiserem."

As colaborações levaram a música latina a um público mais vasto que de outra forma não a encontraria, diz ele.

E Ruiz diz que a autenticidade dos artistas latinos também está a ter repercussões junto do público.

"Não têm medo de dizer: 'Olá a todos, estou a acordar neste momento', mostram-se de pijama, dão um passeio - são vulneráveis como seres humanos, em vez de serem de plástico", afirma.

A música regional mexicana está na ribalta

O catálogo prolífico de Bad Bunny e o seu talento para criar êxitos que misturam influências de trap, reggaeton e rock têm colocado o músico porto-riquenho nas tabelas da Billboard há vários anos. E as suas canções constituem 27 dos títulos em língua espanhola que entraram na lista dos Hot 100 em 2023. Mas este ano, músicos de um género totalmente diferente estão a juntar-se a ele na ribalta.

O público do que é conhecido como "música regional mexicana" está a crescer rapidamente, de acordo com a Billboard.

O termo é usado pela indústria musical para descrever as baladas, corridos e canções de mariachi com raízes nas comunidades de ambos os lados da fronteira entre os EUA e o México.

E este ano, 37 canções desse género entraram na tabela do Hot 100, diz Zellner, em comparação com duas em 2022 e quatro em 2021. Antes desse ano, as canções regionais mexicanas nunca haviam entrado na lista.

Peso Pluma, cuja colaboração com Eslabón Armado, "Ella Baila Sola", chegou ao top 10 da lista do Hot 100, tornou-se o primeiro artista regional mexicano a se apresentar no "The Tonight Show" da NBC quando subiu ao palco em abril.

Ele também se apresentou no Coachella e atraiu multidões esgotadas para sua turnê nos EUA. Das 98 canções em espanhol que entraram no Hot 100 este ano, 22 são de autoria do artista mexicano.

Westgate diz que a música ressoa com o público não apenas por causa de seu estilo, mas pela mensagem por trás dela.

"Acho que agora estamos a ver este tipo de desejo de voltar às raízes da música. E esta (música) regional mexicana tem tudo a ver com autenticidade", diz ele. "Tem tudo a ver com a ligação à terra. Tem tudo a ver com a situação difícil do imigrante. Tem tudo a ver com, sabe, os chefes da droga... a imigração... E acho que é um veículo, é uma voz para a dor, para a dificuldade, para a perda, mas também para o amor, e também para a esperança."

Os jovens latinos vêem a música como uma forma de se ligarem às suas raízes

O aumento da popularidade da música em língua espanhola surge numa altura em que muitos jovens latinos procuram reconectar-se com as suas raízes.

"Muitas pessoas vêm cá e dizem que os pais deixaram de lhes ensinar espanhol porque queriam que os filhos fossem totalmente americanos. E acho que, durante algum tempo, essa herança foi esquecida", diz Cobo.

A música em espanhol tornou-se uma forma de as gerações mais jovens se ligarem a essa herança, diz ela.

"Há mais orgulho da cultura", diz Cobo. "Por isso, mesmo que não falem a língua, continuam a ouvir a música."

Chegar a uma tabela da Billboard não é apenas um indicador da popularidade da música. Também dá um grande impulso às trajectórias dos artistas, diz Westgate. E dado o número de canções espanholas que entraram nas tabelas este ano, ele diz que é provável que vejamos um número ainda maior no futuro.

Mas Westgate diz que ainda há espaço para crescimento.

"Se olharmos para a próxima década, a minha esperança é... que uma maior colaboração permita o aparecimento de estilos e géneros ainda mais recentes", afirma.

Harmeet Kaur, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

