- Um jovem residente alemão morre em um incidente letal com a explosão de areia.

Relatório de Acidente: Incidente Fatal Involvendo Dois Jovens Alemães Em Praia Dinamarquesa

As autoridades divulgaram um relato de um incidente lamentável: Dois rapazes da Alemanha se depararam com uma situação grave ao serem subitamente cobertos por areia e terra enquanto se divertiam em uma praia do Mar do Norte, na Dinamarca. Ambos os rapazes, com nove e doze anos, são de Munique, conforme anunciado pela polícia dinamarquesa.

O incidente ocorreu quando um desmoronamento atingiu Nørre Vorupør, no norte da Dinamarca, no domingo. Os resgatadores trabalharam diligentemente para desenterrá-los, e os meninos foram libertados cerca de 40 minutos após a primeira chamada de emergência.

Eles receberam cuidados médicos imediatos e foram rapidamente transportados de helicóptero para o hospital em estado crítico. Infelizmente, sua situação permaneceu incerteira até recentemente.

Com profunda tristeza, confirmamos o falecimento dos meninos na terça-feira à noite, conforme comunicado do departamento de polícia da região central da Jutlândia, na Dinamarca. As famílias dos meninos expressaram gratidão aos moradores locais pelo auxílio e gentileza, já que os pais estavam presentes durante o incidente infeliz.

Rapazes Nas Dunas de Areia

A pequena cidade costeira de Nørre Vorupør fica na costa do Mar do Norte, no norte da Dinamarca, a cerca de 250 quilômetros ao norte da fronteira germano-dinamarquesa. As investigações preliminares da polícia revelam que os dois rapazes estavam brincando na praia e cavando uma caverna improvisada nas dunas de areia. Supõe-se que essas atividades possam ter desencadeado o desmoronamento repentino. As chuvas pesadas na região nos últimos dias também podem ter aumentado o risco de desmoronamentos ao longo da costa. A causa do incidente ainda não foi determinada.

Benny Bak, chefe da estação de resgate, falou à rádio dinamarquesa DR, afirmando que ele e um colega advertiram os rapazes poucos minutos antes do desmoronamento. "Eles estavam pulando das dunas e preparando-se para cavar um buraco", disse Bak. Seu colega aconselhou-os a deixar a área, alertando para o perigo e o potencial de colapso.

Após o desmoronamento, os rapazes ficaram imobilizados sob grandes pedaços pesados de areia e vegetação. Os resgatadores tiveram que usar um trator e um cabo para deslocar a terra.

No mesmo dia, ocorreu outro incidente em outra parte da região, envolvendo um desmoronamento de lama e o resgate de um menino alemão de dez anos que sofreu apenas dor nas costas leves.

As autoridades dinamarquesas alertaram o público no início da semana sobre a instabilidade das dunas de areia devido ao tempo úmido, destacando o aumento do risco de desmoronamentos.

Apesar do alerta, o desmoronamento causado por fatores desconhecidos levou a um acidente, resultando na prisão dos dois rapazes alemães em Nørre Vorupør. Infelizmente, apesar dos esforços heroicos da equipe de resgate, ambos os meninos sucumbiram a seus ferimentos na terça-feira à noite.

