- Um jovem foge da polícia, levando a uma colisão.

Um motorista de 17 anos fugiu da polícia em Frankfurt, resultando em um acidente que o deixou ferido. As autoridades tentaram abordar o menor em uma estação de serviço na área de Sossenheim, mas ele decidiu acelerar e fugir, como relatado. O carro da polícia deu início à perseguição, mas teve que desistir quando o suspeito dirigiu a alta velocidade, desrespeitando todas as regras de trânsito, por volta das 5h da manhã de uma sexta-feira.

Infelizmente, devido à sua direção perigosa, o jovem perdeu o controle do veículo e colidiu com uma estrutura. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital. Não demorou muito para que a razão por trás da fuga fosse descoberta: o motorista não tinha uma carteira de motorista válida, e tanto o veículo quanto as placas de registro foram relatados como roubados. Além disso, a polícia suspeita que o adolescente estava sob o efeito de drogas.

O motorista, tentando fugir das autoridades, fugiu de Frankfurt e acabou encontrando-as em Hessen em uma estação de serviço. Apesar da perseguição, a direção perigosa do suspeito continuou, até mesmo na região de Hessen.

