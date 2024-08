- Um jovem de 19 anos foi mortalmente ferido numa briga física.

Um indivíduo de 32 anos infligiu ferimentos leves em um de 19 anos na área urbana de Neuss. O incidente envolvendo esses indivíduos conhecidos ocorreu durante a noite de quinta-feira, de acordo com um representante da polícia do distrito de Neuss, que anunciou isso na sexta-feira. A vítima sofreu um corte superficial no peito, que foi tratado com pontos no hospital.

Após o incidente, o indivíduo de 32 anos se entregou às autoridades e foi detido em custódia temporária. O motivo por trás de sua disputa não estava claro Initially.

As ações do indivíduo de 32 anos foram classificadas como um incidente menor de [Crime], dada a natureza dos ferimentos infligidos. Apesar da incerteza inicial, a investigação adicional pode revelar um motivo oculto para sua disputa.

