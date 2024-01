Um jovem de 16 anos está a agitar a órbita inebriante e muitas vezes bizarra do Campeonato do Mundo de Dardos

Realizado no histórico Alexandra Palace, no norte de Londres, este espetáculo desportivo anual único é um íman para milhares de pessoas que pretendem deleitar-se com a experiência, muitas vezes inebriante e sempre bizarra, de ver os melhores jogadores de dardos do mundo a lutar pelo Troféu Sid Waddell.

A competição, realizada durante o período de Natal e Ano Novo, tem uma atmosfera única. É um evento em que o álcool é medido em jarros e não em canecas e em que a participação do público, semelhante a uma pantomima, é bem-vinda, pois os fãs deixam-se levar por algumas horas.

Este ano, o evento ganhou uma atenção especial graças às actuações históricas da nova estrela do desporto, Luke Littler.

O jovem de 16 anos, desconhecido até à sua estreia nos campeonatos deste ano, conquistou a imaginação do público ao tornar-se o jogador mais jovem de sempre a chegar às meias-finais do torneio.

O jovem, recém-saído da escola, tornou-se assim o garoto-propaganda da competição deste ano, que mais uma vez proporcionou muito drama.

Para compreender esta festa anual de dardos de excelência, é aconselhável abraçar a arte da fantasia.

Os espectadores vestem-se com os trajes mais escandalosos que se possa imaginar; uma tradição que leva a alguns duplos olhares confusos à medida que os portadores de bilhetes se juntam à entrada.

Em qualquer dia, é possível ver um par de Power Rangers a conversar com um grupo de Minions, testemunhar um homem vestido da cabeça aos pés como um alvo de dardos a tirar fotografias a uma manada de animais peludos de tamanho humano, e o Super-Homem a esforçar-se por obter um bilhete eletrónico no seu telemóvel.

'Uma atmosfera fantástica'

A escolha do vestuário reflecte a atmosfera carnavalesca que todos os anos atrai milhares de pessoas a um dos locais de entretenimento mais preciosos de Londres.

Inaugurado há 150 anos e com uma vista panorâmica deslumbrante sobre Londres, o Alexandra Palace acolhe atualmente uma série de eventos culturais, incluindo concertos de música, exibições de fogo de artifício e espectáculos de teatro.

O imponente edifício vitoriano situado numa colina do norte de Londres já viu atuar no local artistas como os Rolling Stones, Pink Floyd e Jay-Z, embora nos últimos 16 anos se tenha tornado sinónimo de dardos. Se o futebol tem o Estádio de Wembley e o ténis tem Wimbledon, os dardos têm "Ally Pally".

A marca verde néon do principal patrocinador do torneio cobre, sem qualquer tipo de desculpa, os murais gigantes que durante anos adornaram os grandes corredores do palácio, enquanto lojas de fast food não muito baratas, mas sempre alegres, servem guloseimas gordurosas no vasto Grande Salão que outrora acolheu banquetes.

"É um ambiente fantástico e uma oportunidade para se embebedar. É como um jogo de futebol, sem qualquer hostilidade", disse o adepto Richard Sampson, vestido de caça-fantasmas, à CNN Sport, reflectindo sobre o motivo que o levou a escolher ir com o seu companheiro e os amigos.

"Não se está a apoiar ninguém, apenas se está a aplaudir quando algo de bom acontece. O desporto é secundário".

Os discípulos de dardos que todos os anos fazem esta peregrinação ao seu nirvana desportivo não precisam de muito incentivo para se divertirem, com a euforia a começar nos degraus à porta da entrada e a continuar até ao palco no West Hall do Palácio.

Os adeptos entoam uma série eclética de cânticos enquanto assistem à ação pulsante na ponta dos seus assentos, com a tensão gravada nos seus rostos, enrolados para celebrar absolutamente tudo e mais alguma coisa.

Alguns ainda questionam se os dardos, uma atividade popularizada nos pubs ingleses durante os séculos XIX e XX, podem ser considerados um verdadeiro desporto, uma vez que os jogadores nem sempre se encontram na melhor forma atlética e, historicamente, bebem e fumam durante os jogos profissionais.

Mas este estereótipo estafado contrasta com o teatro inigualável que um dia de campeonato mundial de dardos pode proporcionar, uma vez que os jogadores permanecem implacavelmente precisos sob a mais incrível pressão, resultando em algumas batalhas titânicas que impulsionaram a popularidade do desporto nos últimos anos.

O vencedor do campeonato do mundo deste ano não só terá nas suas mãos o Troféu Sid Waddell - nomeado em homenagem ao falecido radialista que ficou conhecido como "a voz dos dardos" - como também levará para casa uma parte do prémio de 2,5 milhões de libras (3,16 milhões de dólares).

Essa soma não insignificante de dinheiro é em parte resultado do interesse televisivo - a Sky Sports assinou um acordo de sete anos para transmitir jogos de dardos num canal dedicado em 2017.

"O apoio da Sky Sports desde que o PDC foi criado há quase 25 anos tem sido uma parte vital do sucesso do desporto", disse o então presidente da Professional Darts Corporation (PDC), Barry Hearn, agora presidente da organização, quando o acordo de transmissão foi anunciado.

'É só uma festa'

O espetáculo começa verdadeiramente quando os jogadores entram na arena ao som de uma música à sua escolha, com as músicas que agradam ao público a levar os fãs já embriagados a um frenesim ainda maior.

Durante esse breve momento, é como se os jogadores fossem estrelas do rock, semelhantes a David Bowie e Prince, com o público na palma da mão.

Quando os jogos começam, os aplausos do público são pontuados pelo bater metronómico dos dardos no alvo.

Os maiores aplausos são reservados para quando os jogadores atingem a pontuação máxima de 180, um sinal para que a multidão atire as suas cervejas para o ar.

O barulho nunca parece diminuir, e aumenta à medida que o público da tarde dá lugar à sessão nocturna, visivelmente mais alegre.

"Levanta-te, se gostas de dardos" é o grito de guerra que pontua cada sessão.

"Não percebo nada de dardos, mas toda a gente é tão simpática", disse Tracy Dixon-Smith, que usa uma peruca verde brilhante para assistir ao seu primeiro torneio de dardos, à CNN Sport.

"Demorei imenso tempo a voltar da casa de banho porque estava a dançar com toda a gente que conheci. Foi muito divertido, é uma festa".

Um pequeno país das maravilhas

Enquanto os adeptos dançam, os jogadores estão concentrados no desporto. Alguns procuram bloquear o barulho, enquanto outros ajudam a orquestrar os cânticos, aproveitando a energia da multidão para melhorar o seu próprio desempenho.

"Ao andar aqui hoje, fiquei com arrepios, sabendo que vou voltar a jogar naquele palco", disse o novo herói do desporto, Littler, à CNN Sport antes do seu jogo da terceira ronda.

A estrela revolucionária surpreendeu o mundo ao abrir caminho até à final four da competição, derrotando adversários com décadas de experiência.

Desde que surgiu na cena mundial, após uma impressionante carreira de júnior, Littler viu a sua popularidade disparar - tem agora mais dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais do que antes.

A sua paixão por celebrar as vitórias comendo kebabs foi bem documentada pelos meios de comunicação social de todo o mundo, que aderiram ao movimento de Littler.

A sua introdução à vida de jogador profissional de dardos já provocou controvérsia - o jovem sentiu necessidade de pedir desculpa depois de posar com uma fotografia de um jornal britânico de capa vermelha.

Mas o adolescente amante da Xbox não deixou que as vertiginosas últimas semanas afectassem os seus dardos, com as suas actuações em palco a demonstrarem uma maturidade notável.

"Adoro", acrescentou, quando lhe perguntaram como está a lidar com a pressão do público.

"As pessoas estão a cantar, a beber cervejas, é uma loucura. É difícil concentrarmo-nos, estão a cantar o nosso nome, mas temos de tirar isso da cabeça e, de alguma forma, temos de nos concentrar."

Littler é agora um dos favoritos a levantar o troféu a 3 de janeiro, mas tem de vencer o antigo campeão mundial Rob Cross nas meias-finais de terça-feira.

Poucos eventos podem igualar a combinação entre o drama desportivo mais teatral que se possa imaginar e a explosão de loucura colectiva no Alexandra Palace.

Os adeptos, muitos deles embriagados, saem sem fôlego, desesperados por voltar a este canto de Londres para assistir a um evento desportivo como nenhum outro.

No final da noite, depois de todos terem dançado até ao bar mais próximo, o velho e grandioso Alexandra Palace permanece em silêncio após mais um dia de ação implacável, sendo a única lembrança das hordas de foliões os artigos de fantasia descartados que se encontram espalhados pelos seus degraus históricos.

Fonte: edition.cnn.com