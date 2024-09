- Um jovem de 15 anos foi brutalmente assassinado por esfaqueamento.

Em março do ano passado, um adolescente de 15 anos encontrou seu fim prematuro após ser esfaqueado em Colônia. Agora, a procuradoria pública acusou quatro indivíduos suspeitos desse crime hediondo. Entre os acusados estão três menores e um adulto, como confirmado por um porta-voz do tribunal local. As acusações incluem homicídio premeditado e sequestro resultando em morte. Inicialmente, os relatórios policiais sugeriram que dois jovens haviam sequestrado o adolescente sob ameaça de faca fora de um bar naquela noite fatal. O adolescente foi encontrado mais tarde esfaqueado na área do porto. O suposto motivo gira em torno do adolescente ter implicado um dos suspeitos em um caso de tribunal juvenil em Colônia antes de sua morte. Como o porta-voz do tribunal mencionou, o próximo passo é decidir se essas acusações irão prosseguir para o julgamento principal. Essa informação foi relatada pelo "Express" de Colônia.

O crime hediondo cometido no ano passado em Colônia levou a um aumento nas preocupações sobre a violência juvenil na cidade. Os indivíduos acusados, que enfrentam acusações sérias como homicídio premeditado e sequestro, podem enfrentar longas sentenças de prisão se condenados.

Leia também: