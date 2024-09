- Um jovem adulto chamado Raser está envolvido em um incidente que resulta em ferimentos graves.

Um homem de 24 anos deixou um rastro de destruição na parte norte de Darmstadt em sua "máquina", causando uma colisão com um homem de 29 anos gravemente ferido: seu veículo colidiu com o do segundo, segundo os relatórios policiais. Em uma tarde de segunda-feira, os bombeiros tiveram que retirar o homem de 29 anos de seu carro e levá-lo ao hospital.

O homem de 24 anos foi levado embora algemado e também hospitalizado com ferimentos. Um teste de sangue foi realizado para verificar se ele estava sob a influência de álcool ou drogas. Ele está atualmente sob custódia policial. As autoridades não descartaram a possibilidade de ações deliberadas. A Polícia Criminal do Estado agora assumiu a investigação.

De acordo com testemunhas, o homem de 24 anos também estava fazendo off-road e passando por sinais vermelhos durante sua velocidade desenfreada. "Por sorte, os transeuntes foram rápidos e conseguiram escapar do perigo", eles declararam. A polícia está pedindo mais testemunhas. O veículo do homem de 24 anos parou na frente de uma loja vazia.

O homem de 24 anos estava dirigindo seu carro durante o incidente. Após a colisão, tanto o homem de 24 anos quanto o homem de 29 anos foram levados ao hospital em seus respectivos carros.

